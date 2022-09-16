نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2.2 PUBG MOBIL علي الكمبيوتر والجوال والشدات UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL الجديد المتوفر حالياً والمضافة إليه الكثير من الخصائص المميزة والأسلحة الجديدة مثل سلاح m416 الجديد القابل للترقية، فضلا عن وجود سلاح ناري جديد lynx amr وأسلحة ac val وغيرها من الأسلحة القوية الفتاكة، حيث تبلغ مساحة التحديث الجديد 800 ميجا بايت مرفق معه ملف apk وايضا ملف obb.

تأتي هذه التحديثات مع انطلاق الموسم الجديد للعبة حيث اصبح الآن بإمكان كل لاعب تحميل الإصدار الجديد من لعبة ببجي المضافة إليه بعض التحديثات الجديدة مثل إضافة العديد من الأسلحة الجديدة وبعض التغيرات والتحسينات في جودة وصور اللعبة ومظاهر الجرافيك والشخصيات بالإضافة إلى سرعة اللعبة، كما أتاحت اللعبة جميع التحديثات علي الهواتف الذكية التي تتوافق مع متطلبات اللعبة كما وفرت التحديثات الجديدة للعبة عبر الكمبيوتر عبر موقعها الإلكتروني، لذا ننشر لكم عبر هذا المقال علي موقعكم ثقفني اخر تحديث ببجي موبيل PUBG MOBIL.



تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL 2.2

أتاحت الشركة المصممة للعبة ببجي PUBG MOBIL تحديث جديد للعبة يتوفر فيه العديد من الخصائص الجديدة للعبة من شانه إضافة الأثارة والتشويق لمن يلعب PUBG لذا لكي يتمكن اللاعبون في تحديث اللعبة سواء كان علي الموبايل الذي يعمل بنظام ISO (الايفون) أو الذي يعمل بأنظمة الاندرويد كل ما يجب عليك فعله هو اتباع التالي:

الدخول علي app store إذا كنت ترغب في تحديث ببجي الموسم الجديد علي الايفون، أما إذا كنت ترغب في تحديث اللعبة علي جوال الاندرويد فقم بالدخول علي متجر جوجل بلاي. التسجيل في مربع البحث pubg mobile ثم الضغط علي البحث. ستجد أمامك صورة للعبة ببجي يتجاوز مساحتها 1.69 جيجا بايت تقريبا للاندرويد. يجب عليك التأكد من أن نظام التشغيل لديك Android 5.1.1 فما فوق. يجب أن تتأكد أن الذاكرة العشوائية للهاتف تتجاوز 2 جيجا بايت أو 1 جيجا علي اقل تقدير، والمساحة الداخلية للهاتف تتجاوز 4 جيجا. اتباع نفس الخطوات في حالة تحديث ببجي للايفون.

اهم مشاكل تحديث لعبة ببجي موبايل

تقابل الكثير من اللاعبين مشكلة فشل التحميل أو فشل التحديث أو العديد من المشاكل الأخري التي بشانها يتم توقف عمليات تحميل وتثبيت اللعبة، لهذا يجب عليك أولا التأكد من متطلبات عمليات التشغيل في ببجي، وان عمليات تنزيل اللعبة علي ذاكرة البطاقة وبها المساحة الكافية للتنزيل وان لديك شبكة أنترنت قوية سواء كانت من بيانات الهاتف أو من شبكات ألواي فاي، فإذا كانت لديك كافة المتطلبات السابقة ولزال عملية تحديث أو تحميل ببجي لا تعمل يجب عليك القيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي متجر جوجل بلاي. الضغط علي الضبط. الضغط علي التطبيقات. مسح ذاكرة التخزين المؤقت ثم أغلاق الهاتف وإعادة تشغيله مرة اخري. قم الآن بتحميل لعبة ببجي أو قم بتحديث pubg 2021.

حيث تعد هذه اهم المشاكل التي قد تواجه المستخدمين في تحميل أو تحديث لعبة ببجي، لذا إذا وجهاتكم أي مشاكل في تحميل أو تحديث لعبة ببجي اكتبه اسفل المقال في التعليقات عبر موقعكم ثقفني.

توقف مليون حساب في لعبة ببجي

أعلنت شركة tencent الشركة المطورة للعبة pubg أنها أوفقت اكثر من مليون حساب خلال الأسبوع المنقضي فى العام الجاري 2022 للعديد من المخالفات منهم 12% لاختراق السرعة و 22% لاستخدام رؤية الأشعة السينية و7% لتعديل تلف المنطقة، كما أوضحت الشركة أن إجمالي الحسابات المخالفة التي تم إيقافها لا تتجاوز 0.1 من الحسابات التي تعمل بشكل رسمي دون مشاكل.

الأسباب التي تؤدي إلي حظر حسابك في لعبة pubg mobile

تعد اهم الإجراءات التي تؤدي إلى توقف حسابك في لعبة ببجي موبايل هي انتهاك القواعد القانونية والتي جاءت كالتالي:



عدم العبث في بيانات اللعبة. قتل أعضاء فريقك في لعبة ببجي بشكل مستمر. يجب عدم استخدم الطرق الغير شرعية للحصول علي شدات ببجي مثل تطبيقات vpn لتغير موقعك. استخدام تهكير اللعبة يؤدي إلي توقف حسابك في ببجي. تكرار الخروج المبكر من المنافسة في لعبة ببجي. استخدام الإساءة في لعبة بوبجي مثل الأسماء المسيئة.

تحميل لعبة ببجي علي الكمبيوتر

أوضحت الشركة المصممة للعبة بعض الأمور الهامة لكي يتمكن اللاعب من تنزيل لعبة ببجي دون عناء والتي جاء من أهمها تحميل اللعبة من خلال تطبيق Uptodown والذي يحتوي علي ملف مهم للغاية obb حيث ترتبط اللعبة بحساب google play وهذا معناه انك لست بحاجة إلى عمل حساب سواء علي QQ أو علي Wechat، حيث توفر الشركة طريقة تحميل اللعبة علي جهازك الحاسوب عبر موقعها الرسمي uptodown، كما يمكنك تحميل اللعبة علي الهاتف عبر المحاكي tencent التابع لشركة ببجي، يتوفر في اللعبة العديد من اللغات من أهمها اللغة الانجليزية والصينية.



أسلحة لعبة ببجي

بندقية vector: تتسع هذه البندقية إلي 13 رصاصة يتم تفريغها في اقل من ثواني معدودة دقة التصويب بها مرتفعة للغاية.

بندقية uzi: سرعة إطلاق النار بها جيدة للغاية ولكن لا تحتوي علي المناظير وتعد الأقل استخداما.

بندقية shotguns: تستخدم للأمتار القليلة فقط إذا كان عدوك بالقرب منك.

بندقية S686: تستخدم في حالة المدي القريب وتحوي رصاصتين يمكنك إصابة العدو بضرر بالغ.

بندقية s1897: تحوي 5 رصاصات يمكنك ملئها يدويا.

بندقية s12k: اهم ما يميزها أنها بها كاتم صوت.

كما يوجد العديد من الأسلحة الأخري الشبيه بلعبة فري فاير.

شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022

يوجد طرق عديدة لشحن شدات ببجي حيث تعد العملة الرسمية في لعبة ببجي هي uc التي من خلالها تتمكن من شحن شدات ببجي بسهوله ويسر حيث يمكنك شحن الشدات من خلال بطاقات جوجل بلاي أو من خلال التطبيقات أو عروض اتصالات آو من خلال الموقع الرسمي للعبة فمن بين هذه الطرق المدفوعة والطرق المجانية.

أفضل طرق شحن pubg mobile

تتمكن ياصديقي الكريم الحصول علي شدات ببجي دون ان تدفع شي قليل او كثير من المال ليس ذلك فقط بل يمكنكم الحصول علي بطاقات جوجل بلاي بقيمة 100 دولار من خلال الدخول علي متجر جوجل بلاي وتحميل التطبيق Rozwin ثم بعد ذلك تقوم بعمل الاجراءات المطلوبة منك كما يقوم التطبيق بشحن جواهر فري فاير ايضا والكثير من الالعاب الالكترونية الجديدة مجانا، يمكنكم الاطلاع علي ذلك من خلال رابط سحب بطاقات جوجل.

تنويه هام: سنوضح إليكم قريبا تحديث تجديد لكيفية شحن شدات ببجي، والي أن يأتي هذا الوقت إذا واجهاتكم أي استفسار اكتبه اسفل مقال تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL علي الكمبيوتر والجول.