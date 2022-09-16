نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد الوحدة.. متى موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث بشكل كبير عن موعد مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الدوري السعودي على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن حيث يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الوحدة على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد، ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط بينما يحتل نادي الوحدة المركز الحادي عشر في الجدول برصيد 3 نقاط فقط، ولهذا يدخل نادي الهلال هذه المباراة لإقتناص الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في الجدول والمنافسة على اللقب هذا العام بينما يدخل نادي الوحدة هذا اللقاء راغباً في تحسين ترتيبه أيضاً وأن يضيف إلى رصيده ثلاث نقاط إضافية ليصبح 6 نقاط، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم توقيت مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة لها في إطار إهتمامنا بمتابعتكم بأخبار الدوري السعودي، فتابعونا.
موعد مباراة الهلال والوحدة
ينتظر الآلاف من جمهور كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من مُحبي وعشاق الدوري السعودي إنطلاق مباراة الهلال السعودي اليوم أمام الوحدة، ونوضح لكم كافة التفاصيل عن هذه المباراة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|الهلال ضد الوحدة
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|اليوم الجمعة في تمام الساعة 09:00م بتوقيت مكة المكرمة
وفي تمام الساعة 08:00م بتوقيت مصر
|الملعب
|إستاد الأمير فيصل بن فهد
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC
الدوري السعودي
أصبح للدوري السعودي شعبية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية حيث بات يتابعه الملايين من عشاق ومبي كرة القدم داخل وخارج المملكة لما يقدمه من أداء ممتع ومنافسة قوية بين الكثير من الأندية مثل نادي الهلال والإتحاد والنصر والشباب، ولذلك نتابكم دائماً بأخبار الدوري السعودي، ونحيطكم علماً أنكم يُمكنكم متابعة كافة مباريات الدوري من خلال ضبط الريسيفر الخاص بكم على تردد شبكة قنوات ssc.
والآن نكون وصلنا إلى آخر مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه معكم عن أخبار الدوري السعودي ومباراة الهلال السعودي القادمة، ويُمكنكم الإستفسار والسئؤال عن أي شىء يخص هذا الموضوع من خلال ترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم فوراً
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