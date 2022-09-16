الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1444 بالخطوات عبر أبشر

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1444 تساءل العديد من المواطنين حول الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة وهوما دفع الهيئة العامة للمرور إلى الرد عن هذا السؤال بعد تداول السؤال أكثر من مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر.

حيث أوضحت الهيئة العامة للمرور السعودية أن الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1444 يمكن أن يتم إلكترونيًا من خلال رابط وزارة الداخلية كذلك يمكن أن يتم الأمر من خلال أبشر وسوف نوضح عبر السطور التالية الطريقتين بالتفصيل.

الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1444 عن طريق موقع وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن تأمين السيارات برقم الهوية بالخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي وزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور.

النقر على خانة خدمات المرور.

الضغط على خانة الاستعلام عن تأمينات السيارات.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة أمامك والتي تشمل الاسم ورقم الهوية ورقم لوحة السيارة وغيرها من البيانات الظاهرة أمامك.

الضغط على خانة التالي.

سوف يتم تحويلك مباشرة إلى شاشة تعرض لك كافة المعلومات التي تخص تأمين سيارتك.

خطوات الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية 1444 عن طريق أبشر.

تتيح الهيئة العامة للمرور إمكانية الاستعلام عن تأمين سيارة من خلال رابط أبشر للخدمات وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية أبشر.

الضغط على خدمات المركبات.

النقر على أيقونة الاستعلامات.

الضغط على خيار زر صلاحية تأمين المركبة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامك مثل الاسم ورقم الهوية ورقم لوحة السيارة والرمز المرئي.

الضغط على أيقونة التالي.

سوف تتحول الصفحة إلى كافة البيانات الخاصة بسيارتك من أجل التعرف على تفاصيل التأمين.

استعلم عن تأمين السيارة برقم الهوية 1444 عبر موقع نجم

تيسيرًا على المواطنين يمكنك الاستعلام عن تأمين سيارتك أيضًا عبر موقع نجم وذلك باتباع الخطوات التالية: