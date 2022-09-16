نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 25% على iphone 12 بالسعودية بعد طرح iphone 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصل iphone 12 على خصومات جبارة في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن طرح شركة أبل الأمريكية العالمية لـ iphone 14 الجبارة ذو الإمكانيات القوية، ونجحت هواتف iphone في الحصول على ثقة المستهلك السعودي على مدار فترة طويلة من الزمن وذلك بفضل الجودة والسرعة العالية التي تقدمها هذه الهواتف الذكية الرائدة وعلى كل هذا يأتي أداء الكاميرا الخرافي هذه الهواتف ليضعها في مكانة وحدها بعيدة عن معظم انواع الهواتف الذكية الأخرى. هاتف iphone 12 يحصل على خصم يصل لـ 25% بالسعودية بعد طرح آيفون 14 iphone 12 يحصل من موقع اكسترا السعودي على خصم يصل إلى نسبة 25.93%.

وفي الوقت نفسه الهاتف الذي حصل على هذا الخصم هو الهاتف ذو النسخة الـ128 جيجا.

سعر الهاتف بعد الخصم هو 2999 ريال سعودي، سعر الهاتف يتضمن الضريبة.

اللألوان المتاحة ضمن العرض هي الأحمر، البنفسجي، الأسود، الأبيض والأزرق. خصم آخر على هاتف iphone 12 بمساحة 64 جيجا بايت الخصم المشار إليه بنسبة 23.69% والسعر أصبح بعد الخصم هو 2899 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 25% على ايفون 12 ميني ليصبح سعره بعد الخصم هو 2899 ريال سعودي. عروض وخصومات على iphone 13 لدى موقع إكسترا السعودي هناك خصم بنسبة 5.79% على ايفون 13 ميني بمساحة 256 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر الهاتف الآن هو 3579 ريال سعودي.

كذلك هناك خصم 4.58% على هاتف آيفون 13 ميني بمساحة 512.

وأصبح سعر الهاتف بعد الخصم هو 4579 ريال. تنزيلات iphone 13 pro max من اكسترا السعودي هناك خصم بنسبة 8.77% على هاتف ايفون 13 برو ماكس نسخة الـ256 جيجا.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر الهاتف بعد الخصم هو 5199 ريال.

كذلك هناك خصم على ايفون 13 برو ماكس بمساحة 128 جيجا بايت بنسبة 9.41%.

سعر الهاتف بعد الخصم هو 4499 ريال سعودي.

أيضا هناك خصم على iphone 13 pro ماكس نسخة 1 تيرا بايت.

نسبة الخصم هي 8.3% وأصبح سعر الهاتف بعد الخصم هو 6599 ريال سعودي. أبرز ما يميز هاتف آيفون 12 في المملكة العربية السعودية كاميرا رئيسية مكونة من عدستين 12 +12 ميجا بكسل.

كذلك الهاتف يحتوي على إمكانية شحن لاسكلي سريع.

الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية 12 ميجا بكسل وكذلك يحتوي على معرف الوجوه لفتح شاشة قفل الهاتف.

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