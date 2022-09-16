نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالأحساء وشروط ورسوم رخصة القيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء يعد من اهم الأمور التي تبحث عنها السيدات بالمملكة بعد السماح لهم بقيادة السيارة بعد عدم السماح لا أي امرأة أصدار رخصة قيادة، وقد لقى القرار الملكي ترحيب كبيرا من السيدات على هذا القرار الذي ساهم وساعد كثير من السيدات العاملات بالتحرك بسهولة دون انتظار سيارات الآخرة وكذلك خف الأعباء على المرام المعيلة للأطفالها والذهاب والتنقل بهم كثيرا، وقد فتحت كثيرا من مدارس تعليم القيادة للنساء بعد هذا القرار من أجل حصول السيدات علي رخصة القيادة والتحقت الكثير من السيدات بهذه المدارس لتعليم القيادة ومن ثم الحصول علي الرخصة ويمكن معرفة شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

كما ان بعد قرار السماح بالحصول على رخصة قيادة نسائية يوجد شروط للحصول على هذه الرخصة فلا تُستخرج لمن لم يحصلن على مؤهلات جامعية في المسمى الوظيفي شرط أساسي للحصول على رخصة قيادة نسائية من المرور، ولكى تقود المرأة سيارة في مدن السعودية يجب أن تكون طبيبة أو مهندسة أو محاضرة في إحدى الجامعات وكذلك يسمح بزوجات المقيمين بإستخراج رخصة قيادة وكذلك يجب النجاح في الاختبارات العملية والنظرية.

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بالأحساء

يوجد الكثير من مدار تعليم القيادة بالمملكة ولكن من أهمها هي المدارس التي توجد في منطقة ألأحساء حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من أفضل معلمي تعلم قيادة السيارات باستخدام أحدث المركبات التي تتيح للفتيات للقيادة وتعلم بشكل مبسط وسهل واستخراج رخصة لها بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.

التسجيل في مدرسة الغوار لتعليم القيادة للنساء بالأحساء

مدرسة الغوار لتعليم القيادة من أشهر المدارس الموجودة في مدينة الأحساء وهي متخصصة في تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للمتعلمين تؤهلهم لقيادة المركبات باحترافية، ويقع مركز الغوار لتعليم القيادة في المملكة العربية السعودية الأحساء المبرز بالقرب من مركز أرامكو للتدريب الصناعي، رقم المبنى 4131، و لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المدرسة يمكنكم التوجه إلى الموقع الرسمي لها:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمدرسة المغوار لتعليم قيادة السيارات للنساء. ثم كتابة الاسم ورقم الجوال. يتم أدخال البيانات المطلوبة سيصدر رقم تسجيل خاص بالمستخدمة. سيتم تحديد موعد للتوجه إلى المدرسة وإرساله في رسالة إلى جوال المتقدمة. يتم الذهاب في الموعد المقرر وسداد رسوم التسجيل لاستكمال اجراءات التسجيل للانضمام للمدرسة.

شروط استخراج رخصة القيادة للنساء

أن يكون سن المتقدمة لايقل عمرها عن 18 عام. أن تكون قد أنهت جميع اختبارات تعلم القيادة ولديها استمارة الامتحان. صورة البطاقة الشخصية وتكون صورة طبق الأصل. صورة من الإقامة صورة وثيقة التأمين الكشف الطبي. صورة من الأحوال المدنية للمواطنة. ملف لحفظ الأوراق وصورة البطاقة الشخصية طبق الأصل.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

طلب إصدار رخصة قيادة وصورة رقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وأن تكون الهوية سارية. صورة الإقامة للمقيمين أو الوافدين وتكون سارية ووثيقة تأمين رخصة القيادة وصورة منها. شهادة الفحص الطبي للسائق. عدد 6 صور شخصية للمتقدم. ملف اختبار وهو الملف المرفق به نتيجة امتحان المتقدم لاختبار القيادة

رسوم تعليم القيادة للنساء

تبلغ قيمة الرسوم لتعليم القيادة بدورة منتظم 435 ريال سعودي. تبلغ قيمة الرسوم لتعليم القيادة بدورة منتسب 100 ريال سعودي. يتم دفع رسوم تأمين على الرخصة قيمتها 350 ريال سعودي. تسديد مبلغ قدره 100 ريال سعودي مقابل امتحان المستوى.

والجدير بالذكر أن تعد مدرسة دله من المراكز القوية في الأحساء المتخصصة في تعليم قيادة المركبات للسيدات وأتاحت الفرصة للالتحاق بها من خلال موقعها على الإنترنت وتميزت مدرسة دله أنها من أول المراكز المجهزة بأفضل المركبات والمدربين المؤهلين لتعليم قيادة السيارات بأحدث التقنيات.