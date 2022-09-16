نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إنهاء عقد العمل وأسباب فسخ العقد ومكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إنهاء عقد العمل يجب أن يلتزم بها كلا من صاحب العمل والعامل نفسه، لأنه يكون في المقام الأول هو الأمان والحماية للعامل، إذا اتفق العامل مع صاحب العمل على إنهاء عقده بشرط أن يكون هناك موافقة كتابية من العامل توضح ذلك انتهاء الفترة الموضحة عند كتابة العقد، مالم يكن هناك نية للتجديد، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته وفقا لما حددته الوزارة، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، لابد أن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خبرة تدل المدة التي قضاها العامل داخل العمل.

هناك أسباب قد تسمح لصاحب العمل بالاستغناء عن خدمات جميع الموظفين، وهو إغلاق المنشأة بشكل دائم، وفي هذه الحالة لا يترتب على صاحب العمل أي تعويض عن العمال، حتى لو رفعوا دعوى أمام محكمة العمل بالرياض، أما إذا فصلت خدمات الموظف لعدم الحاجة إليه فيحق له التعويض ولم ينص العقد على تعويض التعويض هو راتب 15 يومًا عن كل سنة خدمة في المنشأة للموظف.

شروط إنهاء عقد العمل في السعودية

يجب مضى أكثر من 6 أشهر في الفترات الاستثنائية التي تتضمن إجراءات وقائية مما يستدعى تقليص عدد ساعات العمل للعاملين. تنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بالإجازة مدفوعة الأجر وتخفيض الرواتب والإجازة الاستثنائية. وقوع الضرر على صاحب العمل وعدم الانتفاع بأي إعانة تقدمها المملكة له لمواجهه تلك الحالة الاستثنائية.

أسباب فسخ عقد العمل

إذا لم يطع العامل الأوامر عن قصد وكان ذلك عن عمد. إذا وقع تقصير من العامل وأدى إلى حدوث تلف مما يؤدى إلى وجود خسارة مادية. لو تغيب العامل أكثر من 30 يوماً دون عذر فيتقدم صاحب العمل بعمل إنذار كتابي للعامل بعد 20 يوماً. وفى حالة 15 يوماً متتالين دون عذر يتقدم صاحب العمل بعمل إنذار كتابي وذلك بعد 10 أيام. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو أياً من رؤسائه أثناء تأدية العمل والعكس صحيح. أذأ قام العامل إلى أفشاء أسرار العمل.

مكافأة نهاية الخدمة