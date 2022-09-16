نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال منصة أبشر وطريقة المشاركة 1444 / 2022م. أصدرت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية خدمة اللوحات الإلكترونية المميزة من خلال منصة أبشر الإلكترونية وسوف نقوم بشرح طريقة المشاركة في مزاد اللوحات المميزة الإلكترونية.
مزاد اللوحات الإلكترونية من منصة أبشر 1444
تطلق منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من خلال المنصة للمواطنين الذين يريدون شراء اللوحات المميزة وذلك من خلال مزاد علني تحدده منصة أبشر للمواطنين.
الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية
يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة وذلك من خلال منصة أبشر في المملكة العربية السعودية كما في الطريقة التالية:
- الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم تحديد اختيار أبشر أفراد.
- الذهاب إلى صفحة خدماتي.
- ثم الضغط على الخدمات.
- ثم النقر على صفحة المرور.
- اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكترونية.
- ثم عرض اللوحات المشاركة.
- ثم تعيين اللوحة المرادة.
- إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.
- سوف تصل اللوحة من خلال البريد السعودي.
شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية 1444 / 2022م
يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتوافر عدد من الشروط وذلك من خلال الطريقة التالية:
- المشاركة في المزاد من خلال منصة أبشر.
- عدم وجود مخالفات مرورية للمشاركين في المزاد.
- عمليات بيع اللوحة وفق لأعلى سعر.
- رخصة قيادة سارية المفعول.
- تحديد القيمة لكل لوحة.
- المزايدة على اللوحة بداية من سعرها وقيمتها.
- إضافة بيانات المشاركين بشكل صحيح ودقيق.
- وجود حساب بنكي للمشاركين.
موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر 1444 /2022م
يبدأ مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة من خلال منصة أبشر يوم الأحد الموافق 31 / 7 / 2022م الموافق 2 من شهر محرم 1444 ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم 3 / 8 / 2022م الموافق 5 من شهر محرم 1444 في تمام الثامنة صباحا وعدم قبول أي طلبات بعد الميعاد المحدد للمزاد.
اللوحات المميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني 1444ه / 2022م
يتم التعرف على أرقام اللوحات الإلكترونية المميزة وذلك من خلال موقع منصة أبشر كما في التالي:
نقل خاص
- ( ب ص س 4444 ).
- ( ب ص ط 9000 ).
- (س س ص 90 ).
- ( ر ع أ 2 ).
- ( ب س م 2000 ).
خصوصي
- ( س ه م 68 ).
- ( ر ح ل 2222 ).
- ( د ل م 3333 ).
- (ص د د 20 ).
- ( ه ي م 25 ).
- ( ر ب ك 6666 ).
- ( ر ح ق 9999).
- ( ع ي س 63 ).
- ( ي س ر 555 ).
- ( ك و د 44 ).
- ( ر و س 88 ).
- ( ق ل ب 87 ).
- ( س ه ل 600 ).
- ( د ي ع 2000 ).
- (ح ه ط 4000 ).
- ( ر ح ط 7000 ).
- رح م 5000 ).
- ( أ ع س 6 ).
- ( س أ ن 9 ).
- ( ر أ م 30 ).
دراجات نارية
- ( أ د 11 ).
- ( د ط 999 ).
- ( ص ط 777 ).
- ( ص ص 823 ).
- (س ص 800 ).
ونكون بذلك تعرفنا على موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر وأيضا طريقة المشاركة في المزاد وشروط المشاركة وموعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة واللوحات الإلكترونية المميزة من خلال منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.