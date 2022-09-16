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عمر شويل - جدة موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال منصة أبشر وطريقة المشاركة 1444 / 2022م. أصدرت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية خدمة اللوحات الإلكترونية المميزة من خلال منصة أبشر الإلكترونية وسوف نقوم بشرح طريقة المشاركة في مزاد اللوحات المميزة الإلكترونية.

مزاد اللوحات الإلكترونية من منصة أبشر 1444

تطلق منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من خلال المنصة للمواطنين الذين يريدون شراء اللوحات المميزة وذلك من خلال مزاد علني تحدده منصة أبشر للمواطنين.

الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية

يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة وذلك من خلال منصة أبشر في المملكة العربية السعودية كما في الطريقة التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم تحديد اختيار أبشر أفراد.

الذهاب إلى صفحة خدماتي.

ثم الضغط على الخدمات.

ثم النقر على صفحة المرور.

اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكترونية.

ثم عرض اللوحات المشاركة.

ثم تعيين اللوحة المرادة.

إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

سوف تصل اللوحة من خلال البريد السعودي.

شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية 1444 / 2022م

يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتوافر عدد من الشروط وذلك من خلال الطريقة التالية:

المشاركة في المزاد من خلال منصة أبشر.

عدم وجود مخالفات مرورية للمشاركين في المزاد.

عمليات بيع اللوحة وفق لأعلى سعر.

رخصة قيادة سارية المفعول.

تحديد القيمة لكل لوحة.

المزايدة على اللوحة بداية من سعرها وقيمتها.

إضافة بيانات المشاركين بشكل صحيح ودقيق.

وجود حساب بنكي للمشاركين.

موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر 1444 /2022م

يبدأ مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة من خلال منصة أبشر يوم الأحد الموافق 31 / 7 / 2022م الموافق 2 من شهر محرم 1444 ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم 3 / 8 / 2022م الموافق 5 من شهر محرم 1444 في تمام الثامنة صباحا وعدم قبول أي طلبات بعد الميعاد المحدد للمزاد.

اللوحات المميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني 1444ه / 2022م

يتم التعرف على أرقام اللوحات الإلكترونية المميزة وذلك من خلال موقع منصة أبشر كما في التالي:

نقل خاص

( ب ص س 4444 ).

( ب ص ط 9000 ).

(س س ص 90 ).

( ر ع أ 2 ).

( ب س م 2000 ).

خصوصي

( س ه م 68 ).

( ر ح ل 2222 ).

( د ل م 3333 ).

(ص د د 20 ).

( ه ي م 25 ).

( ر ب ك 6666 ).

( ر ح ق 9999).

( ع ي س 63 ).

( ي س ر 555 ).

( ك و د 44 ).

( ر و س 88 ).

( ق ل ب 87 ).

( س ه ل 600 ).

( د ي ع 2000 ).

(ح ه ط 4000 ).

( ر ح ط 7000 ).

رح م 5000 ).

( أ ع س 6 ).

( س أ ن 9 ).

( ر أ م 30 ).

دراجات نارية

( أ د 11 ).

( د ط 999 ).

( ص ط 777 ).

( ص ص 823 ).

(س ص 800 ).

ونكون بذلك تعرفنا على موعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من منصة أبشر وأيضا طريقة المشاركة في المزاد وشروط المشاركة وموعد مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة واللوحات الإلكترونية المميزة من خلال منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.