نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على أكواد فري فاير المجانية Free Fire Codes “جواهر حقيقة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من محبي لعبة فري فاير يحتاجون لجواهر لكي تساعدهم في التعمق داخل اللعبة أكثر، وكذلك من أجل الفوز في المباريات وتساعد في التقدم في مستويات اللعبة، والجواهر في فري فاير الحصول عليها يكون صعب، ولكى تحصل عليها يجب الفوز والقيام بالمهمات ولم تحصل على القدر الكافي منها، والجواهر داخل اللعبة تساعد على شراء الحيوانات الأليفة والأسلحة ومستحضرات التجميل وجميع الأشياء داخل اللعبة، في هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الحصول على أكواد فري فاير المجانية تابعوا معنا.

ماهي أكواد فري فاير

أكواد فري فاير تتكون من ١٢ رمز مكون من أرقام وحروف كبيرة، صنعتها شركة غارينا فري فاير، حيث يتم دمج الأكواد لتحصل على كود معين تستطيع استخدام هذا الكود خلال اللعب، يتم كتابة في المربع المخصص له، لكي تحصل على الكثير من المميزات التي تساعدك في الفوز في جميع المستويات، وتوفر الشركة لكل مستوى في اللعبة أكواد خاصة به، وتعد فري فاير من أشهر الألعاب القتالية التي ظهرت مؤخراً في عام ٢٠١٧، يعشقها الكثير من اللاعبين لأنها لعبة سلسة وبها شخصيات تجعل اللاعب يدمن اللعبة بسرعة، ولأنها تحتوي على أدوات التجميل.

كيفية الحصول على أكواد فري فاير مجاناً

تستطيع الحصول على أكواد فري فاير المجانية عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة غارينا، لكن الأكواد على الموقع تكون شراء أو من خلال الاشتراك في مسابقة تتمكن في الحصول على أكواد فري فاير مجاناً.

كيف تستخدم أكواد فري فاير المجانية

عندما تحصل على أكواد فري فاير المجانية تستطيع الاشتراك في اللعبة وكذلك الوصول لمستويات أعلى، وعند حصولك على الأكواد عليك فعل التالي: