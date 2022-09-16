قيمتها 600 مليون دولار.. بايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أن هذه المساعدات تشمل معدات وخدمات، بالإضافة إلى تدريب عسكرى، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن الرئيس بايدن سمح بهذه المساعدات بموجب سلطته الرئاسية التى تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية.