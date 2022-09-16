سعر و مواصفات هاتف أوبو Oppo F21s Pro 5G الاقتصادي في مصر والسعودية والكويت والإمارات

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عمر شويل - جدة مواصفات هاتف أوبو Oppo F21s Pro 5G إذا كنت تبحث عن هاتف جديد، فهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها ولكن ماذا عن أموالك؟ تريد إنفاق أقل قدر ممكن من المال، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على هاتف جيد لحسن الحظ، ليس عليك ذلك لقد جمعنا بعضًا من أفضل الهواتف في السوق بسعر لن يربكك، وهاتف Oppo F21s Pro 5G ، هو هاتف اقتصادي. يحتوي هذا الهاتف على شاشة IPS LCD وهو مدعوم من Qualcomm Snapdragon 710 SoC كما انه ايضايحتوي على إعداد مزدوج للكاميرا مع تكوين 12 ميجابكسل+5 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي. يعمل الجهاز بنظام Android 8.1 Oreo ويحتوي على بطارية 2750 mAh.

مواصفات هاتف أوبو Oppo F21s Pro 5G

هاتف Oppo F21s Pro 5G يأتي مع شاشة AMOLED 6.43 بوصة

يعمل الهاتف الذكي معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680

يتضمن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كما يوجد ذاكرة داخلية تكون 128 جيجا

لديها سعة بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير مما يمنحك وقت التحدث يكون طويل كما تشاء يأتي أيضًا مع إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف وإعداد كاميرا ثلاثية في الأمام.

تحتوي الكاميرا الخلفية لجوال أوبو إف 21 برو 5 جي OPPO F21 Pro و F21 Pro 5G على كاميرا تكون رئيسية وذلك بدقة تصل الي 64 ميجابكسل ومزودة ايضا عدسة مجهر تكون بدقة 2 ميجابكسل ولديها مستشعر عمق يكون بدقة 2 ميجابكسل وذلك بالنسبة لهاتف F21 Pro ، بينما يستبدل طراز 5G المجهر بكاميرا. مستشعر يكون 2 ميجابيكسل أحادي اللون.

عيوب Oppo F21 Pro 5G.

عندما نبحث في عيوب هاتف أوبو إف 21 برو 5 جي Oppo F21s Pro 5G فاننا نجد أنه لا يأتي بمكبر صوت خارجي ولا بصوت ستريو ولن يحسن جودة الصوت كما اننا نجد الهاتف لا يدعم خاصية الراديو مثل معظم الاجهزة الحديثة.

سعر موبايل Oppo F21 Pro 5G (Oppo F21 Pro 5G) في مصر والسعودية والكويت والإمارات: –