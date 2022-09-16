الآلاف يتوافدون على ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - واصل الآلاف من البريطانيين التوافد على قاعة ويستمنستر القديمة فى لندن، لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة.





وتقام الجنازة الوطنية للملكة إليزابيث الثانية فى كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 مسؤول أجنبى، والكثير من الملوك وأفراد العائلات الملكية، وسط توقعات بأن يكون الحشد أكبر هذه المرة خلال "جنازة القرن" التى تعد الأكبر وطنيًا منذ جنازة رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل سنة 1965. وبحسب التقارير، فقد تمت إتاحة الفرصة للمواطنين البريطانيين للمشاركة بشكل مباشر فى بعض مراسم توديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التى توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر الجارى، عن عمر ناهز 96 عامًا، إذ واصل الآلاف منهم إلى غاية الخميس المرور أمام نعشها فى قاعة وستمنستر بالعاصمة لندن، حيث اصطف الآلاف لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. وأشار المسؤولون إلى توقعات بأن يتوافد نحو 750 ألفًا من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة.

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