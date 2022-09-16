شرطة لندن: لا نتعامل مع عملية طعن الشرطيين كحادث إرهابى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة البريطانية فى العاصمة لندن، اليوم الجمعة، أنه لا يتم التعامل مع الهجوم على الشرطيين الذى وقع صباح اليوم، على أنه هجوم مرتبط بالإرهاب، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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