العالم اليوم - دبي.. طعن على رفض ترحيل البريطاني "المطلوب"

انتم الان تتابعون خبر دبي.. طعن على رفض ترحيل البريطاني "المطلوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - طعن النائب العام في دبي على حكم محكمة برفض ترحيل رجل بريطاني إلى الدنمارك، حيث يواجه اتهامات مرتبطة بمخطط للاحتيال الضريبي وغسل أموال.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، أن النائب العام عصام عيسى الحميدان طعن هذا الأسبوع على قرار محكمة في دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الرجل بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه.

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