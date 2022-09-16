نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية وشروط التجنيد الموحد في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية وشروط التجنيد الموحد ٫ يمكن للمواطن السعودي التعرف على قوائم الأسماء التي تم قبول طلبات تسجيلها في الوظائف الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية. وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني وهو التعرف على وزارة الدفاع على نتائج القبول المبدئي لعام 1444 وقوائم التجنيد الموحدة في وزارة الدفاع 1444.
وزارة الدفاع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن قبول مجموعة واسعة من أسماء المتقدمين للقبول في التوظيف الموحد المعلن عنه ، والذي يعد من وظائف الدفاع لعام 1444. القبول ، حيث تبلغ الوزارة المقبولين مبدئيًا. المتقدمون للقبول عن طريق إرسال رسائل على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله في الطلب ، تفيد بأن طلبك للترشح قد تم قبوله مبدئيًا في وظائف وزارة الدفاع ، وفي حالة عدم استيفاء مقدم الطلب للشروط والمعايير الأساسية ، سيتلقى رسالة تفيد بالاعتذار فيما يتعلق بالقبول ، ومع ذلك ، فإن أسرع طريقة لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلًا للقبول أم لا هي أن يقوم مقدم الطلب ، بعد إعلان النتائج ، بدخول موقع وزارة الدفاع للاستفسارات ، واتخاذ الخطوات الرئيسية لتحديد القوائم.
رابط نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية
من خلال منصة التوظيف الموحدة ، يمكن للمواطن الذي تقدم على آخر وظائف الدفاع لعام 1444 ، والذي كان قائمًا على استيفاء شروط ومعايير القبول ، التعرف على النتائج المقدمة لتلك المؤسسة على النحو التالي:
- قم بزيارة موقع وزارة الدفاع مباشرة.
- يجب عليك متابعة إجراءات تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.
- يتم ذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول المعتمدة لكل منهم.
- الضغط على خيار “النتائج” من خيارات الصفحة الرئيسية أثناء الإعلان عن النتائج.
- تحديد خدمة (الاستعلام عن حالة الطلب).
- نكتب البيانات اللازمة لإكمال خدمة الاستعلام بنجاح.
- مراجعة النتائج المعروضة والتي يعرضها النظام الإلكتروني مع كافة المعلومات المتعلقة بنتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية.
شروط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية
تعتمد وزارة الدفاع في قبول طلبات التوظيف الموحد على عدد من المعايير والشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفاؤها ، ومنها:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويحمل جنسية المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون قد نشأ على أراضي المملكة.
- يتم استبعاد أولئك الذين نشأوا مع أحد والديهم في الخارج أثناء قيامهم بعمل دبلوماسي لصالح الدولة السعودية من شرط الأبوة والأمومة.
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي نفس العام الدراسي ، ولا تقبل الشهادات الأكاديمية القديمة.
- على أن لا تقل نسبة النجاح التي حققها الطالب في الثانوية العامة عن (80٪) بما يتماشى مع تخصصات المسار العلمي.
- يشترط في مقدم الطلب أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وهو ما يترجم من قبل صاحب الطلب صاحب السجل العدلي الخالي من أي حكم قانوني أو حكم قانوني.
- اجتياز جميع اختبارات القدرات العامة بالإضافة إلى الاختبار التحصيلي وتحقيق نسبة لا تقل عن (60٪) في كل اختبار.
- من الضروري أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار الكفاءة العامة وحقق النسبة المطلوبة لهذا الاختبار.
- أن يتوافر في المتقدم شرط السن المثالي للقبول والذي لا يقل عن (17 سنة) ولا يزيد عن (22 سنة).
- اجتياز جميع خيارات الفحص الطبي الأول والأخير ، والتي تحتاج إلى اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية أيضًا.
- من المهم ألا يكون المتقدم قد تزوج سابقًا من امرأة أجنبية.
- تحقيق حالة التوازن بين الطول والوزن بحد ادنى (165 سم – 52 كجم) وحد اقصى (188 سم – 95 كجم).
- رفع تقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية يتبع اللجنة المركزية لقبول طلبة الكلية العسكرية.
- ولوحظ أن الفحص الطبي الرسمي غير ممكن ولا حاجة إلى مبررات من اللجنة المكلفة.
- اجتياز جميع اختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية.
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