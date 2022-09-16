نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني لشهر سبتمبر والاستعلام بالخطوات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني لشهر سبتمبر والاستعلام بالخطوات والأوراق المطلوبة ٫ كم يتبقى لدعم السكن 1444 ، العد التنازلي الذي ينتظره كثير من المستفيدين من البرنامج كل شهر ، حيث أطلقت وزارة الإسكان السعودية برنامج “سكني” بهدف مساعدة الفئات المحتاجة وتأمين السكن المناسب لهم. من خلال موقع ثقفني نتعرف على كيفية التسجيل في برنامج الدعم الإسكاني وشروط التقديم عليه ، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالبرنامج.

الدعم السكني

هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية بهدف الحصول على سكن جديد وتحقيق المساواة بين المواطنين في المملكة. وذكرت الحكومة أن مقدار الدعم السكني يختلف من شخص لآخر حسب الراتب الشهري للمستفيد وعدد أفراد الأسرة. كما تم تدشين موقع خاص بالدعم السكني ، بهدف التسجيل في البرنامج بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الرسمية.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

يمكن التسجيل في برنامج الدعم السكني باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع برنامج سكني.

انقر فوق تسجيل الدخول من الواجهة الرئيسية.

ثم انقر فوق “تسجيل حساب جديد”.

كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في التقويم الهجري.

أدخل رمز التحقق المرئي ، ثم اضغط على “متابعة”.

اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

اضغط على إرسال كلمة المرور المؤقتة ، وسيقوم النظام بإرسالها برسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في أبشر.

أدخل البيانات المطلوبة ، ثم اضغط على “تسجيل”.

انقر فوق أيقونة “التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان”.

عرض الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

أجب عن الأسئلة المتعلقة بمحل الإقامة الحالي ، وتأكد من صحة البيانات العائلية.

أكمل عملية تسجيل الاستحقاق.

بعد ذلك ، ستظهر رسالة تحتوي على رسالة “تهانينا ، أنت الآن مؤهل للحصول على دعم الإسكان”.

الدعم السكني لشهر سبتمبر كيفية الاستعلام

يمكن للمستفيدين من الدعم المقدم من برنامج سكني الاستعلام عن موعد الدعم ومقداره باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع برنامج سكني.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الحقول المحددة

أدخل رمز التحقق المرئي ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن طريق رقم الهوية”.

انقر على أيقونة “التحقق من الأهلية للدعم”.

أدخل رمز التحقق المرسل عبر حساب المواطن في أبشر.

ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

أدخل رقم هاتف المستفيد.

انقر فوق مربع “الاستفسار”.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في دعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية المستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج الدعم السكني وهي: