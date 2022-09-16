نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التشغيل الجديد iOS 16 وأهم المميزات والمخاوف الخاصة بالتحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التشغيل الجديد iOS 16 يعمل البرنامج المحدث مع أي طراز من أيفون يعود تاريخه إلى أيفون 8 والذي تم إصداره عام 2017 ميلادية، وقد قامت شركة Apple الأسبوع القادم بإقامة مؤتمرها السنوي والذي كان يدور حول اصدراها الجديد لجهاز آيفون 14 برو ماكس الجيل التالي من نظامها المخصص للمحمول، iOS 16، مع ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل أيفون الخاصة بهم وتغيير طريقة إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء من خلال iMessag، وقد إشارة الشركة إلي أن التحديث الجديد يعمل علي الأجهزة السابقة، حيث أن تنزيل iOS 16 يمكن أن يبث حياة جديدة في هواتفهم الذكية، كما تم الإشارة إلي أنه مع التحديثات الجديدة أيضًا يمكن مشاركة علامات تبويب المتصفح مع المجموعات والعثور على المزيد من عوامل التصفية لتطبيق Focus، مثل عدم إسكات التطبيقات والرسائل المفضلة من أشخاص معينين ، وتقدم آبل أيضًا خيار استخدام تطبيق Fitness لمراقبة الحركة بدون ساعة آبل لأول مرة.

نظام التشغيل الجديد iOS 16 ومزايا التحديث الجديد

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، أم عن أهم مميزات التحديث الجديد فهي كالتالي:

أصبح هناك قدرة على تحرير وإلغاء إرسال رسائل iMessages التي تم إرسالها مؤخرًا، أو وضع علامة على الرسائل كغير مقروءة إذا أراد المستخدمون إعادة زيارتها لاحقًا.

سوف يلتقي المستلمون تنبيهًا بأن الرسالة الأصلية قد تم تحريرها أو حذفها، ولا تعمل إلا إذا كان كلا الطرفين يعملان بنظام iOS 16.

التغيير الأكبر هو شاشة القفل التفاعلية، والتي تتميز بخطوط مخصصة، وتأثيرات صور جديدة، وخلفيات شخصية، وعناصر واجهة مستخدم تضيف معلومات في لمح البصر، وتشمل أحداث التقويم، عمر البطارية، التنبيهات، نشاط ساعة آبل والطقس، بالإضافة إلى القدرة على تتبع الأنشطة “الحية”، مثل سير رحلة أوبر، أو تحديثات لعبة رياضية أو توصيلات الطعام.

خيارات لإنشاء شاشات قفل متعددة بخلفيات مختلفة يمكن تبديلها طوال اليوم. يمكن للمستخدمين تصفح الخلفيات مع الصور المقترحة من مكتبة صور المستخدم، وستظهر الإشعارات الآن في أسفل الشاشة.

سيتمكن المستخدمون مع التحديثات الجديدة أيضًا من مشاركة علامات تبويب المتصفح مع المجموعات والعثور على المزيد من عوامل التصفية لتطبيق Focus، مثل عدم إسكات التطبيقات والرسائل المفضلة من أشخاص معينين. تقدم آبل أيضًا خيار استخدام تطبيق Fitness لمراقبة الحركة بدون ساعة آبل لأول مرة.

الجيل التالي من نظامها المخصص للمحمول، iOS 16، مع ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل أيفون الخاصة بهم وتغيير طريقة إرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء من خلال iMessag.

مخاوف التحديث الجديد iOS 16

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أيفون بروماكس 14، أما عن مخاوف التحديث الجديدة iOS 16، فهي قليلة ومنها تغيير ترتيب الأيقونات ومن بين المشاكل التي تخوف منها بعض المستخدمين خاصة من البنات، عدم القدرة على ترتيب الأيقونات وفقًا للون الأيقونات حيث لم تعد هذه الميزة متاحة في iOS 16 بحسب ما أكدته بعض المغردات على تويتر.