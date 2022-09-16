نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإجازة المطولة الثانية الطلاب في السعودية.. التقويم الدراسي للعام الجديد 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الإجازة المطولة الثانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل الجدول الدراسي للطلاب الذي يوضح تفاصيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتخلل العام الدراسي الجديد بما في ذلك الإجازات المطولة لجميع الصفوف التعليمية وبعد انتهاء الإجازة المطولة الأولى يتجه الطلاب للبحث عن موعد الإجازة المطولة الثانية وفيما يلي نعرفكم على موعدها وتفاصيل إجازات العام الدراسي الجديد.

إجازات الفصل الدراسي الأول بالسعودية 1444

يوضح التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي أن هناك بعض الإجازات المحددة التي تتخلل كل فصل دراسي من الفصول الثلاث، وحاليًا لم ينتهي الطلاب من الفصل الدراسي الأول بعد لذلك من الهام التعرف على إجازة هذا الفصل الدراسي وهي:

اليوم الوطني في الحادي والثاني والعشرين من سبتمبر يومي الأربعاء والخميس.

إجازة مطولة في السابع عشر والسادس عشر من شهر أكتوبر يومي الأحد والاثنين.

إجازة مطولة ثانية في العاشر من نوفمبر وهو يوم الخميس.

إجازة الفصل الدراسي الاول ومدتها عشرة أيام تبدء بعد انتهاء الاختبارات المقررة لهذا الفصل الدراسي في الرابع والعشرين من نوفمبر وهو يوم الخميس بعد انتهاء الدوام وتظل حتى الرابع من ديسمبر.

الإجازة المطولة الثانية بالفصل الدراسي الأول

قد تقرر من خلال التقويم الدراسي للفصل الدراسي الأول أن الإجازة المطولة الثانية لجميع الطلاب ستكون في العاشر من شهر نوفمبر وهي مدتها يوم واحد فقط، وهذا بعدما انتهت الإجازة المقررة في شهر سبتمبر بالإضافة إلى مناسبة اليوم الوطني السعودي التي تأتي في نهاية الشهر الحالي ثم تأتي الإجازة المطولة الأولى في أكتوبر ثم المطولة الثانية في نوفمبر.

التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد

بدءت الدراسة هذا العام في الثامن والعشرين من أغسطس وقد تقرر أن تكون الدراسة ثلاثة فصول دراسية كل فصل يبدء وينتهي في موعد مختلف مع وجود فاصل بين كل فصل وآخر مدته عشرة أيام وبعض الإجازات التي تتخلل تلك الفصول، حتى تأتي إجازة نهاية العام الدراسي التي من المقرر لها أن تكون في الثاني والعشرين من يونيو وتظل الإجازة شهرين تقريبًا لتبدء في شهر أغسطس من العام القادم مرة أخرى والتقويم الدراسي التالي يوضح لكم تفاصيل سير العملية التعليمية للطلاب هذا العام: