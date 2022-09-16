نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مجانا 100% وطرق السداد المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء السعودية حيث توفر المملكة العربية السعودية العديد من خدمات الكهرباء، كما سهلت على كافة المواطنين سداد فواتير الكهرباء وهم بالبيت، كما أصبح بإمكانهم التعرف على كافة طرق الدفع بالإضافة إلى توفير كافة الخطوات اللازمة الدفع من خلال الهاتف المحمول، وذلك للتسهيل على المواطنين دفع كافة الفواتير وهم بالمنزل وبدون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة بدفع فواتير الكهرباء، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بفاتورة الكهرباء السعودية.

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كيفية الاستفسار عن فاتورة الكهرباء السعودية

لمعرفة كيفية الاستفسار عن فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول وأنت في مكانك قم باتباع الخطوات الآتية:

تابعت المملكة العربية السعودية تطوراتها حتى وصلت إلى توفير تطبيق خاص بالاستفسار عن الكهرباء ومعرفة طريقة الدفع من خلاله.

يوفر هذا البرنامج خدمة التعرف على فواتير الكهرباء ومتابعة عملية الدفع.

كما أصبح بإمكان المواطن السعودي الدفع إلكترونيا من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمواطن.

بإمكانك تقديم طلب من خلال هذا التطبيق وإدخال كافة البيانات الخاصة بك والمطلوب منك إدخالها.

كيفية إنشاء حساب خاص بك على هذا التطبيق

إن كنت ترغب في إنشاء حساب خاص بك من خلال التطبيق الخاص بالكهرباء اتبع الخطوات التالية: