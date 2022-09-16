كيفية الاعتراض على حساب المواطن ومدة الاعتراض

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عمر شويل - جدة كيفية الاعتراض على حساب المواطن هي من الخصائص المميزة التي أتاحتها الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية عند أطلاق البرنامج للأول مره، ويستفيد من مميزات برنامج حساب المواطن أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط وفوق المتوسط من خلال حصولهم على الدعم المقدم من البرنامج بشكل شهري ولكن وفق شروط حساب المواطن التي وضعتها الوزارة، حيث تحرص الحكومة السعودية على تلبية احتياجات الأسر محدودة الدخل وتقديم الدعم المادي لها بما يوفر حياة كريمة وقدرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والتي نتجت عن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق قد يرغب المواطن في تقديم اعتراض سواء على عدم أهليته للحصول على الدعم أو على قيمة مبلغ الدعم.

كيفية الاعتراض على حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق الحصول على الدعم المُقدم من خلاله، وفي حالة توافر جميع الشروط الأهلية وتقديم طلب الاشتراك في البرنامج قد يواجه الطلب بالرفض وعدم تأهل المتقدم لبرنامج حساب المواطن، وفي هذه الحالة يرغب المتقدم في تقديم اعتراض على عدم أهليته، وذلك يتطلب مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول على موقع حساب المواطن. من الصفحة الرئيسية بالموقع قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. قم بإدخال اسم المستخدم وهو رقم الهوية وكلمة المرور، ثم رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة والمكّون من 6 أرقام، ثم اضغط على “دخول”. سيتم الانتقال إلى صفحة حسابك وبها عدد من الأيقونات، قم بالضغط على “قائمة دراسة الأهلية”. في الصفحة التالية ستظهر حالة الأهلية وهي غير مؤهل، وبجانبها أيقونة “أسباب عدم أهلية العائل” قم بالنقر عليها. سينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تتضمن أسباب عدم التأهل. قبل تقديم الاعتراض يجب أولًا التأكد من تطابق حالتك الفعلية لتلك المسجلة في البوابة، وإذا كانت غير متطابقة يجب تحديث البيانات في البوابة أولًا قبل تقديم الاعتراض. بعد التأكد من توفر كافة الشروط يتم الضغط على أيقونة “تقديم الاعتراض”. ويمكن تقديم الاعتراض أكثر من مرة لمدة 3 شهور منذ إعلان نتائج عدم التأهل.

مدة الاعتراض على حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمواطنين تقديم اعتراض على عدم أهليتهم للحصول على دعم البرنامج خلال فترة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه أكثر من مرة خلال تلك الفترة، أما إذا كان الاعتراض على مبلغ الدعم الذي تم إيداعه في حساب المستفيد، فيمكن تقديم الاعتراض بعد مرور 5 أيام من تاريخ صرف الاستحقاق ولمدة 3 أشهر، رقم اعتراض حساب المواطن أتاح البرنامج للمتقدمين والمستفيدين إمكانية الاستفسارات وتقديم الشكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد التالي 19912.