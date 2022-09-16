العالم اليوم - المستشار السابق لإليزابيث: الملك تشارلز يجذب الكثير من الناس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - قال المستشار السابق للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، تشارلز أنسون، إن الملك تشارلز يجذب الكثير من الناس بشخصيته المنفتحة واحتضانه للناس.

وذكر أنسون، في حوار مع برنامج "مواجهة" الذي يبث على قناة "دوت الخليج"، أن الملكية البريطانية "تأقلمت وتغيرت، لأنه كانت هناك دائما إرادة للتغيير، وهذه سبب شعبيتها".

وأضاف: "الملك تشارلز يجذب الكثير من الناس بشخصيته المنفتحة واحتضانه للناس، ويأمل أن يستمر في دوره الدستوري الملكي، وهو الحياد السياسي".

هل ما تزال العائلة الملكية تحظى بشعبية في بريطانيا؟ أجاب أنسون عن هذا السؤال بالقول: "الشعب البريطاني بأغلبية ساحقة يريد أن يحافظ على الملكية، لأنهم يحبون فكرة أن يكون رئيس الدولة شخصا حياديا سياسيا ويحتضن الشعب وليس لديه أي دور سياسي".

وعن الملكة الراحلة، قال مستشارها السابق: "الملكة إليزابيث كانت من الأشخاص الأكثر احتراما في العالم، بفضل خبرتها وعدالتها وشخصيتها وتقاليدها، وأيضا اعتقاداتها الدينية".