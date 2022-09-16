نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من نظام نور التعليمي.. إليكم طريقة الاطلاع على نتائج الطلاب واستخراجها بالتفصيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الطلاب من نظام نور، واحد من أفضل وأهم نظم التعليم الإلكترونية في المملكة هو نظام نور التعليمي الذي يوفر للمعلم أو الطالب أو ولي الأمر الكثير والكثير من المعلومات بشأن العملية التعليمية في السعودية بجميع المدارس لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، ويتم استخدام تلك المنصة بسهولة من خلال رقم الهوية الشخصية للمستخدم وبعد ذلك يمكن الاطلاع على مستوى الطالب أو معرفة خطة الدراسة للطلاب أو معرفة نتائج الاختبارات من خلال منصة نور إليكم طريقة التسجيل في المنصة فيما يلي.

التسجيل في نظام نور 1444

للاستفادة من خدمات نظام نور يجب على ولي الأمر أو المستخدم التسجيل في المنصة باتباع تلك الخطوات:

النقر على الرابط التالي للانتقال مباشرة إلى منصة نور.

النقر على تسجيل جديد ثم كتابة تفاصيل عملية التسجيل المطلوبة بالضبط.

عندما ينتهي ولي الأمر ينقر على تدقيق لمراجعة تلك التفاصيل ثم حفظ لإنشاء الحساب.

عرض نتيجة الطالب في نظام نور 1444

يهتم أولياء الأمور كثيرًا بالاطلاع على نتائج الاختبارات لأبنائهم الطلاب بعد الإعلان عنها من قبل الوزارة ونظرًا لكون تلك النتائج متاحة على نظام نور فمن الضروري أن يتعرف أولياء الأمور على طريقة الاطلاع على النتائج من نظام نور وهي:

الذهاب إلى موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني مباشرةً لتسجيل الدخول به بالحساب الشخصي بواسطة رقم الهوية الوطنية. ومن الصفحة الرئيسية بالمنصة يختر ولي الأمر النتائج ثم يحدد تفاصيل تعليم الطالب مثل الصف الدراسي. بعد النقر على زر بحث يتجه الطالب إلى صفحة المعلومات لاختيار التقارير ثم إشعار النتيجة التي تعرض تفاصيل نتيجة الطالب. وبذلك يصبح ولي الأمر قادرًا على معرفة جميع درجات الطالب في المواد الدراسية السابقة.

استخراج نتيجة الطالب من نظام نور

للحصول على نتيجة الطالب مطبوعة من نظام نور يتبع ولي الأمر تلك الخطوات القادمة: