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عمر شويل - جدة يزداد على عمليات البحث من الأشخاص عبر شبكات الإنترنت عن طريقة التبرع في فرجت 1444 من أجل سداد كافة الديون الأشخاص المقيمين في السجون بسبب عدم قدرتهم على سداد كافة الديون المالية الواقعة عليهم بسبب إعساره، وتأتي جميع خدمة فرجت في إطار كافة الخدمات التكافلية التي قدمتها المملكة لجميع الراغبين في أعمال الخير والمساهمة في عودة بعض المساجين إلى منازلهم بعد سداد أو الغرامة المتوقعة عليهم، وليس لديهم القدرة المالية على سدادها.
طريقة التبرع في فرجت 1444
أتاحت وزارة الداخلية السعودية كافة الإمكانيات التبرع من أجل سداد فواتير فرجت لجميع الأشخاص المسجونين بالقضايا المالية عبر منصة أبشر للكثير من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فكل ما يطلب من المتبرعين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة، ولا بد من وجود حساب شخصي مفعل له عبر منصة أبشر الإلكترونية فقط، فلا يوجد أي شرط أو التزام أخر يقوم به المتبرع، ومن ثم يقوم بالتعرف على جميع التفاصيل الحالة التي يقوم بمساعدتها، ويتم سداد المبالغ المطلوبة سواء كانت قيمة المبالغ المطلوبة من الموقوف كاملة أو بشكل جزئي، كما يمكنك التبرع للكثير من الحالات المرغوب فيها ولا تقتصر على حالة واحدة فقط، ويتم التعرف على طرق التبرع في فرجت عبر منصة أبشر كما يلي:
- ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم قم بتعبئة جميع البيانات التالية:
- اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم قم بالدخول إلى قائمة خدمتي.
- قم باختيار المديرية العامة للسجون ثم ادخل إلى خدمة فرجت.
- قم بتحديد المنطقة ثم اختار الفئة المستفيدة.
- ملئ جميع البيانات المطلوبة ثم احفظ رقم الفاتورة الشخص التي ترغب بمساعدته.
- قم بتحديد المبلغ المراد التبرع به ثم تقوم بسداد كافة الديون بالمبلغ المطلوب عن طريق خدمة السداد.
- بعد التأكد من الطلب الخاص بالمبلغ الذي تم سداده من حساب المستخدم البنكي إلى الشخص الذي تتبرع له، وفي حالة سداد جميع الفواتير الخاصة به بشكل كامل يتم البدء في كافة الإجراءات لكي يفرج عنه بشكل قانوني.
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