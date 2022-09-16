نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي و خطوات الاطلاع على فرص التطوع المتوفرة لدى المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي حيث تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير كافة أشكال العمل والتطوع لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومن أجل ذلك أطلقت منصة العمل التطوعي الوطنية ووفرت خلالها مختلف الفرص التطوعية والتي للتسجيل بها لا بد أولًا من تسجيل الدخول في المنصة، كما أن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ما بعرف بمنصة العمل التطوعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، هدفها الرئيسي هو تنظيم العلاقات بين الجهات والأشخاص المنضمين إلى العمل، كما تقدم تلك المنصة مجموعة مميزة من الخدمات التطوعية لجميع المنضمين إليها بحيث توفر لهم شتى أنواع المجالات التطوعية، كما يمكن التعرف علي رابط منصة العمل التطوعي 1443و مميزات التطوع و ما هي حقوق المتطوعين.

كيف اسجل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المقيمين فيها؛ التسجيل في منصة العمل التطوعي التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات كما يلي:

الدخول إلى المنصة الوطنية للعمل التطوعي. ثم الضغط على زر “تسجيل جديد” الموجود في القائمة الرئيسية. إدخال البيانات المطلوبة التالية:تحديد جنسية المتطوع. ثم إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة. تحديد تاريخ الميلاد للمتطوع.

ثم النقر على أيقونة “سجل الآن”. إدخال رمز التأكيد المرسل برسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل بنظام أبشر. ثم النقر على زر “تحقق”. إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتطوع. ثم إدخال رقم جوال المتطوع في المربع الخاص به. اختيار وتحديد كلمة مرور قوية. ثم تأكيد كلمة المرور عبر إعادة كتابتها. النقر على زر “نعم” لاستكمال البيانات. ثم إدخال بقية البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على الميثاق الأخلاقي بعد الاطلاع عليه. العودة إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول إلى حساب المتطوع على المنصة واستعراض فرص التطوع المتوفرة.

خطوات الاطلاع على فرص التطوع المتوفرة لدى منصة العمل التطوعي

يمكن الاطلاع على فرص التطوع المتوفرة لدى منصة العمل التطوعي عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة العمل التطوعي الوطنية. ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة في الأعلى. تسجيل الدخول عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. ثم يتم عرض كافة الفرص التطوعية الموجودة. ففي الأعلى تظهر الفرص المنتهية بينما في الوسط تظهر الفرص الحالية المتوفرة. ثم النقر على زر “عرض” الموجود بجانب كل فرصة. النقر على زر “انضم الآن”. اختيار التاريخ والوقت المناسبين للمتطوع. يمكن تحديد خيار العمل كفريق عبر الضغط على زر “انضمام كفريق”. وأخيرا النقر على زر “تأكيد”.

أهمية المنصة الوطنية للعمل التطوعي

تكمن أهمية منصة العمل التطوعي في السعودية بما يأتي:

تكمن أهمية منصة العمل التطوعي في السعودية بما يأتي: