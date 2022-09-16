نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شراء سبائك الذهب من مصرف الراجحي بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبائك الذهب من الراجحي، يتجه معظم الأشخاص الذين يهتمون بالذهب في السعودية للبحث عن تفاصيل سبائك الذهب من حيث أفضل المصارف التي توفرها وأسعار الشراء وكيفية شرائها وهكذا، وبشهادة العديد من العملاء فإن مصرف الراجحي من أفضل البنوك التي توفر سبائك الذهب بأسعار مناسبة وهناك أكثر من طريقة لشراء سبائك الذهب من الراجحي تعرفوا عليها معنا.

شراء سبائك الذهب من الراجحي

اهتم مصرف الراجحي لتطوير طرق شراء سبائك الذهب من خلاله لكي تتماشى مع التطور الرقمي العالمي من أجل تقليل الجهد والوقت المطلوب لإتمام مثل تلك الخدمة، لهذا وجدت طريقتين لشراء سبائك الذهب من الراجحي وهم:

شراء سبائك الذهب بالتفصيل

الانتقال إلى رابط مصرف الراجحي الصفحة الأولى.

ثم نختر من يمين الصفحة الثلاث نقاط المتتالية لإظهار قائمة الاختيارات المتاحة.

يتم النقر على الخزينة من هذه النقاط ثم نختر خزينة مرة أخرى من الخدمات الجديدة.

بعد ذلك تظهر قائمة جديدة بها عدة خدمات أخرى ينقر المستخدم على تجارة الذهب ثم تقديم الطلب.

ليظهر بعد ذلك طلب التقديم على شراء سبيكة الذهب من الراجحي وحينها يجب ملء الطلب بجميع التفاصيل المحددة للعميل مثل السن والجنس والوظيفة وما إلى ذلك.

في النهاية يجب الجواب على سؤال تحويل الراتب إلى الراجحي وبعد إرسال تلك التفاصيل يقوم الموقع بإرسال المعلومات إلى جهة العمل ومن ثم للتأكيد يتم نقل الرمز المرسل على الهاتف في الخانة الشاغرة.

طريقة شراء سبائك الذهب من تطبيق الراجحي

وهناك طريقة أخرى يوفرها مصرف الراجحي للعملاء لشراء سبائك الذهب بسهولة ومن بواسطة تطبيق مصرف الراجحي كالتالي: