نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة الماء برقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط استعلام عن فاتورة الماء برقم الحساب من أهم الروابط المهمة التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم جميع الشركات الوطنية المياه بعض الخدمات الإلكترونية لجميع الأفراد المستفيدين من خدماتها لتوفير الكثير من الوقت والجهد، ولعل من أبرزها خدمات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية الوطنية، وأرقام الحساب، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كافة المعلومات الاستعلامية الخاصة بفواتير المياه.

الاستعلام عن فاتورة الماء برقم الحساب

توفر بعض الشركات المياه الوطنية السعودية الكثير من الخدمات الاستعلام عن فاتورة الماء برقم الحساب،حيث يستطيع بعض المستهلكين معرفة مبالغ الفواتير باستخدام رقم الحساب الخاص بهم بشكل إلكتروني، وتشمل خطوات الاستعلام كما يلي:

ادخل إلى الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية ثم قم بإنشاء حساب جديد او تسجيل الدخول ثم اضغط على خدمة إضافة حساب جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الحساب، واسم المستخدم، وجميع البيانات الأخرى في الخانات المتخصصة لها.

انقر على زر إضافة ثم قم بالرجوع إلى واجهة التطبيق.

قم باختيار أيقونة حساب جديد من قائمة الحسابات ثم يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل الفاتورة المتعلقة بحسابك.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

كما توفر شركات المياه كافة الإمكانيات الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، باستخدام هذه الخطوات التالية: