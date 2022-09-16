نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات نظام نور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات نظام نور 1444 هذا النظام يستفيد منه جميع الخدمات التعليمية التي يقدمها النظام لجميع الطلاب والأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث يعد نظام نور التعليمي من أشهر الأنظمة التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم السعودية بنية تطوير الإدارة العلمية التعليمية في أنحاء المملكة.

طريقة تحديث بيانات نظام نور 1444

إن عملية التحديث بيانات نظام نور التعليمي 1444 قد تختلف بين جميع الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، باتباع جميع طرق تحديث التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بنتك نور التعليمي عبر شبكة الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على الموقع الرسمي باستخدام تلك البيانات التالية:

اسم المستخدم.

كلمة المرور.

انقر على خيار شؤون المعلمين.

اضغط على طلب تعديل البيانات.

قم بتعديل البيانات وإضافة كافة البيانات المراد تعديلها.

قم بإضافة جميع المستندات التي تثبت صحة كافة المعلومات الجديدة التي تم تعديلها.

اضغط على أيقونة تعديل بيانات.

تحديث بيانات نظام نور الأولياء الأمور 1444

أما عملية تحـديث البيـانات نظـام نـور الخاصة بالأولياء الأمور باتباع تلك الخطوات التالية: