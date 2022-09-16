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عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات نظام نور 1444 هذا النظام يستفيد منه جميع الخدمات التعليمية التي يقدمها النظام لجميع الطلاب والأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث يعد نظام نور التعليمي من أشهر الأنظمة التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم السعودية بنية تطوير الإدارة العلمية التعليمية في أنحاء المملكة.
طريقة تحديث بيانات نظام نور 1444
إن عملية التحديث بيانات نظام نور التعليمي 1444 قد تختلف بين جميع الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، باتباع جميع طرق تحديث التالية:
- اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بنتك نور التعليمي عبر شبكة الإنترنت.
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على الموقع الرسمي باستخدام تلك البيانات التالية:
- اسم المستخدم.
- كلمة المرور.
- انقر على خيار شؤون المعلمين.
- اضغط على طلب تعديل البيانات.
- قم بتعديل البيانات وإضافة كافة البيانات المراد تعديلها.
- قم بإضافة جميع المستندات التي تثبت صحة كافة المعلومات الجديدة التي تم تعديلها.
- اضغط على أيقونة تعديل بيانات.
تحديث بيانات نظام نور الأولياء الأمور 1444
أما عملية تحـديث البيـانات نظـام نـور الخاصة بالأولياء الأمور باتباع تلك الخطوات التالية:
- اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي.
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام البيانات المطلوبة وهي:
- إضافة كلمة المرور.
- اسم المستخدم.
- اضغط على تسجيل الدخول.
- اضغط على بيانات الشخصية، ويعد هذا الاختيار متاح في القائمة الرئيسية.
- انقر على تعديل البيانات.
- ستظهر جميع البيانات التالية لولي الأمر وهي: تحديد الجنسية، ورقم جواز السفر الخاص بك.
- رقم السجل المدني، وتاريخ الهوية الخاصة بك، ومصدر الهوية.
- الجنس سواء كان ذكر أو أنثى وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد باللغة العربية.
- مكان الميلاد باللغة الإنجليزية الديانة نوع السكن والملكية الخاصة بالسكن.
- الحالة الاجتماعية واسم الدخول وتحديد اللغة وتحديد المنطقة الإدارية وتحديد المدينة.
- مكان الحي والشارع الرئيسي الخاص بك والشارع الفرعي ورقم المنزل ورقم الهاتف المنزلي.
- رقم الهاتف العمل ورقم الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني والعنوان والرمز البريدي.
- قم بتعديل البيانات المراد تعديلها من هذه البيانات.
- اضغط على أيقونة الحفظ بعد الانتهاء من تعديلات علما بأن هناك العديد من البيانات التي لا يمكن تعديلها وهي:
- رقم جواز السفر.
- تحديد الجنسية.
- رقم السجل المدني.
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