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عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن السلم التعليمي الجديد لعام 1444، ويعتبر موعد صرف الرواتب من الأمور الهامة عند الكثير من العاملين بالقطاع التعليمي سواء الأشخاص الذين يعملون في الإدارة أو المعلمين بكافة درجاتهم، وقامت الوزارة بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالراتب وذلك من ضمن المسئوليات التي تقع على عاتقها لإعطاء دعم كبير للمدرسين وذلك للارتقاء بمستوي التعليم في السعودية، وذلك عن طريق توفير كل اللازم للمعلم ليتمكن من الوصول بالطالب لأعلى مستوي.

السلم التعليمي الجديد 1444 بالمملكة العربية السعودية

قامت وزارة التربية التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قيمة العلاوة السنوية وموعد صرف الرواتب للمعلمين، ونتعرف على قيمة الرواتب على حسب المستويات حيث يختلف كل مستوي باختلاف درجة المعلم، والرواتب هي:

قيمة الراتب لوظيفة مساعد معلم تبدأ من 5200 ريال سعودي للدرجة الأولي وتصل لحوالي 6700 ريال سعودي للدرجة السادسة.

راتب معلم متقدم يبدأ من 9950 ريال سعودي للدرجة الأولي ويصل لحوالي 12650 ريال سعودي للدرجة السادسة.

وظيفة معلم خبير يبدأ راتبها من 12650 ريال سعودي للدرجة الأولي وتصل إلى 15650 ريال سعودي للدرجة السادسة.

راتب وظيفة معلم ممارس يبدأ من 7670 ريال سعودي للدرجة الأولي وتصل إلى 10700 ريال سعودي للدرجة السادسة.

العلاوة السنوية للمدرسين في المملكة السعودية

العلاوة السنوية التي تخص العاملين بالقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية والعلاوة تختلف باختلاف درجة الوظيفة الخاصة بالمدرس.

العلاوة السنوية تبدأ من 300 ريال سعودي للموظف بالدرجة الأولي بوظيفة مساعد معلم، ليصل الراتب لحوالي 600 ريال سعودي للدرجة السادسة لنفس الوظيفة. وظيفة معلم ممارس تبدأ علاوتهم من مبلغ 500 ريال سعودي للدرجة الأولي وتصل العلاوة لمبلغ 540 ريال سعودي للدرجة السادسة. العلاوة السنوية لوظيفة معلم متقدم تبلغ حوالي 560 ريال سعودي وتصل إلى 680 ريال للدرجة السادسة.

موعد صرف رواتب المعلمين بالمملكة 1444

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بانها قامت بتحديد موعد لصرف الراتب الخاص بالعاملين بقطاع التعليم.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإيداع المبالغ النقدية التي تخص الرواتب في الحسابات البنكية يوم 27 من كل شهر ميلادي.

وعند تصادف ذلك اليوم مع يوم إجازة رسمية فيتم تأجيل الصرف يوم أو أكثر أو يتم تقديمه وذلك وفقا للقوانين المعمول بها المملكة.