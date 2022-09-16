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عمر شويل - جدة حجز اسم تجاري في السعودية بالخطوات وشروطه تعتبر طريقة حجز الاسم التجاري في المملكة العربية السعودية 1444 من أهم وأبرز الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة السعودية لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على سجل تجاري رسمي من قبل الجهات الرسمية. وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

وزارة التجارة السعودية

وزارة التجارة السعودية هي الوزارة الرسمية المسؤولة بشكل أساسي عن تنظيم التجارة داخل المملكة العربية السعودية. تأسست الوزارة عام 1373 هـ ، وتعمل على إدارة جميع الشؤون التجارية داخل المملكة. للوزارة العديد من المهام المهمة منها:

الإشراف على تنظيم الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية.

تنظيم كافة وسائل تطوير التجارة الداخلية في المملكة.

الإشراف على الأسواق الداخلية بالمملكة.

كما تعمل الوزارة على تقديم خدمات متنوعة لرجال الأعمال والجهات الحكومية الرسمية في الدولة.

– تعيين ملحقيات تجارية في التمثيلات السعودية بالخارج.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات التجارية الهامة التي تقدمها الوزارة.

حجز اسم تجاري في السعودية

سهلت وزارة التجارة السعودية عملية حجز الاسم التجاري في الوزارة في جميع مناطق المملكة ، من خلال بعض الخطوات المهمة:

في البداية ، يجب النقر فوق المنصة الوطنية الموحدة ثم اختيار حجز اسم تجاري.

بعد ذلك ، يتم تسجيل دخولك إلى نظام حجز الأسماء.

أدخل رابط حجز الاسم التجاري.

ثم أدخل الاسم الذي ترغب في حجزه.

انقر فوق متابعة.

يجب عليك إضافة نوع المنشأة ونوع النشاط.

انقر فوق متابعة.

ماهي شروط حجز اسم تجاري من وزارة التجارة



قبل البدء في استخراج الاسم التجاري في وزارة التجارة السعودية ، يجب استيفاء بعض الشروط المهمة ، وهي:

أن يكون الاسم الذي ترغب في حجزه عربيًا وأن يكون له معنى واضح.

يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على كلمة مهندس أو أي تصميمات.

الأسماء لا تشبه الأسماء المسجلة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

عدم تخصيص الاسم التجاري لعائلة.

يجب عدم عمل صاحب السجل في المجال الحكومي.

الاسم لا يشمل أسماء البلدان.

مدة حجز الاسم التجاري في السعودية

بعد أن تقوم بتقديم الأوراق المطلوبة من وزارة التجارة السعودية للحصول على السجل التجاري الرسمي من الوزارة تقوم الوزارة بدراسة الطلب بعناية حيث تستغرق المهلة الرسمية للموافقة 24 ساعة ثم بعد ذلك يتم بعدها الرد على مقدم الطلب سواء بالقبول أو الرفض.