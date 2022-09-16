نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أسعار الموبايلات في العراق 2022 “Oppo -Huawei -Samsung” في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة أسعار الموبايلات في العراق 2022 هو أكثر ما يهم الكثير من الأشخاص، وذلك للتعرف على الأسعار التي يتم تحديدها لأنواع الهواتف المحمولة المختلفة التي تطرح في الأسواق المحلية في العراق، فنجد أن الهواتف تختلف بشكل كبير بناء على نوع وماركة الموبايل والجودة، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي تتحكم في سعر الهاتف مثل دقة الكاميرات ومميزات الأجهزة، وبالتزامن مع التطور في الأجهزة بشكل كبير فقد أصبحت الجوالات حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك يتم البحث عن الأجهزة الأكثر تطورًا وذات المميزات التقنية الحديثة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح أسعار الموبايلات في العراق 2022 للأنواع المختلفة.

أسعار الهواتف في العراق 2022

ونجد أن هناك عدد كبير من الهواتف التي يتم تداولها في العراق في الأسواق المحلية المختلفة، وذلك لجميع الماركات العالمية مثل هواتف سامسونج والآيفون وغيرها من الهواتف الشهيرة، والتي تختلف أسعارها بشكل كبير بناء على الإمكانيات التي تمتلكها كل نوع من الأجهزة، حيث تعتبر هواتف سامسونج العالمية هي الأكثر شهرة في العراق في الأسواق المحلية المختلفة.

قائمة أسعار الموبايلات في العراق 2022

وبناء على ما يتم تداوله في الأسواق المحلية في العراق في هذا التوقيت فنجد أن أسعار الهواتف الذكية المختلفة بجميع الماركات الشهيرة قد جاءت على النحو التالي.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy A73 5G يساوي 692113.00 دينار عراقي. .

كما جاء سعر جوال سامسونج جلاكسي A53 يساوي 565079.60 دينار عراقي.

وقد جاء سعر هاتف محمول سامسونج جلاكسي M33 يساوي 401542.35 دينار عراقي.

كما جاءت تكلفة موبايل سامسونج جلاكسي M23 يساوي 319773.73 دينار عراقي.

سعر هاتف Xiaomi redmi 10c نظام تشغيل Android 11 يساوي 204421.56 دينار عراقي.

سعر جوال Xiaomi poco m4 por يساوي 334375.27 دينار عراقي.

كما جاء سعر موبايل Xiaomi poco x4 por يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108+8+2 ميجا بيكسل يساوي 426364.97 دينار عراقي.

سعر جوال Xiaomi redmi NOTE 11S يساوي 328534.65 دينار عراقي.

سعر موبايل هواوي Huawei nova 7i يساوي 306632.34 دينار عراقي.

كما جاءت تكلفة هاتف هواوي Huawei Y9a يساوي 316853.42 دينار عراقي..

وقد جاء سعر جوال هواوي Huawei Y5p يساوي 116812.32 دينار عراقي.

تكلفة موبايل هواوي Huawei nova 8i يساوي 440966.51 دينار عراقي.

أسعار هواتف Oppo في العراق