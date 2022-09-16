بوتين: روسيا مستعدة لتقديم آلاف الأطنان من الحبوب للدول النامية مجانًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين فى "قمة شنغهاى للتعاون"، والمنعقدة فى أوزبكستان، اليوم الجمعة، حيث أكد بوتين أن سمعة منظمة شنغهاى للتعاون فى ازدياد، لافتًا إلى أنها تعد من أكبر المنظمات فى العالم، وأنها تسعى لحل النزاعات. كما دعا بوتين أعضاء منظمة شنغهاى للتعاون إلى تعميق التعاون الاقتصادى والاجتماعى لضمان أمن المنطقة.

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