عاجل- برلين تضع يدها على نشاطات مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية فى ألمانيا

ووفقًا للتقارير، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية فى بيان لها، أن فروع "روسنفت" فى ألمانيا، والتى تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط، قد وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الإجراء بأنه يهدف إلى "تقديم مساهمة كبرى لضمان مستقبل مصفاة شفيت" فى شرق البلاد على الحدود مع بولندا، حيث تسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التى تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.
ومن المقرر أن يشمل قرار وضع اليد فروع "روسنفت" ألمانيا و"آر إن ريفاينينج إند ماركتينج" التى تملك أسهمًا فى ثلاث مصاف كبيرة فى البلد، "شفيت وميرو وبايرن أويل".
وتدير مجموعة "روسنفت" النفطية الروسية الكثير من المصافى، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية الخاصة بالدولة الروسية.
إلا أنه بوضع يدها على الموقع، سيكون بإمكان السلطات الألمانية التحكم فى إمدادات المصفاة من النفط المستورد، ولكن من موردين غير روسيا.
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