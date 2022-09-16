عاجل- حريق كبير فى ناطحة سحاب وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير المحلية، يتسابق رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذى اجتاح ناطحة السحاب بوسط الصين، حيث اندلع الحريق فى الصباح الباكر، وانتشر بسرعة، إلا أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات حتى الآن.

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