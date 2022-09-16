العالم اليوم - للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكا في لبنان.. ويهدد الجميع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 11:26 صباحاً - قال مصدر أمني لرويترز إن رجلا مسلحا اعتقل بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في مدينة الغازية في جنوب البلاد، صباح الجمعة، لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.
وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.
أحداث الأربعاء
- تابع اللبنانيون، طيلة نهار الأربعاء الماضي، على نحو مثير مشاهد اقتحام فروع لمصارف في مناطق لبنانية عدة بهدف سحب أموالهم.
- اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي وشقيقتها إكرام فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة بأموالها بالقوة.
- شهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، في منطقة عاليه الشوفية، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان.
- تتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.
- يقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.
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