العالم اليوم - للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكا في لبنان.. ويهدد الجميع

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكا في لبنان.. ويهدد الجميع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 11:26 صباحاً - قال مصدر أمني لرويترز إن رجلا مسلحا اعتقل بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في مدينة الغازية في جنوب البلاد، صباح الجمعة، لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.

وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

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