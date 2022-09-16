نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر live.. موعد مباراة التعاون وضمك دوري روشن ج 4 والتشكيل ونتيجة مباراة التعاون وضمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون وضمك في اليوم الأخير من مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم من قبل عشاق الفريقين المباراة تسبق مباراة الهلال والوحدة المقرر لها اليوم أيضاً، قبل توقف المسابقة بسبب إعداد المنتخب السعودي لمباريات المونديال والسفر إلي إسبانيا، في إطار الخطة الموضوعة لاستعدادات الخضر للمونديال القادم قطر 2022، يبحث كلا الفريقين عن الفوز خاصة صاحب الأرض والجمهور فريق التعاون، الطامع في اختلال الوصافة قبل فترة التوقف القادمة.

التعاون صاحب المباراة يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز على الفتح 2 صفر، ثم الفوز على النصر بهدف دون رد، وفي الجولة الماضية تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، سجل لاعبو التعاون 4 أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد، ومنافسة الليلة فريق ضمك يقدم مباريات ونتائج جيدة فهو قبل اللقاء يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق نقطة عن التعاون، جمعهم من الفوز في مباراتين على كلاً من الفيحاء 1 صفر، والخليج 2-1، وخسر في الجولة الماضية أمام النصر 1-2 سجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

موعد مباراة التعاون وضمك

15.50 : – الثالثة وخمسون دقيقة مساءً بالتوقيت الدولي.

16.50 : – الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.50 : – السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.50 : – السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر قنوات ssc السعودية وتحديداً قناتي، ssc hd 1 / 5 ويعلق عليها المعلق خالد المديفر.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

بالبحث في التاريخ وجد أن تاريخ مواجهات الفريقين بها تكافؤ كبير فقد لعب الفريقين 12 مباراة، كان الفوز من نصيب كل فريق في 5 مباريات، وحل التعادل في مباراتين، أكبر فوز حققه التعاون الموسم الماضي بنتيجة 3 صفر، بينما الفوز الأكبر لضمك على التعاون تحقق في عام 2008 بنتيجة 4-3.

نتيجة مباراة التعاون وضمك اليوم

سوف نتابع المباراة وقت بدايتها ونقدم لكم تقارير عن النتيجة فتابعونا.

التشكيل المتوقع للتعاون ضد ضمك اليوم

حراسة المرمى : – مايلسون.

خط الدفاع : – نالدو، عبد الملك العييري، حسن كادش، سعد بالعبيد.

خط الوسط : – الفارو ميدارن، أشرف المهديوي، فهد الرشيدي، فلافيو سيلفا، سميان النابت.

خط الهجوم : – لياندر تاومبا.

التشكيل المتوقع لضمك اليوم ضد التعاون

حراسة المرمى : – مصطفى زغبه.

خط الدفاع : – عبد الله العمار، عبد القادر بدران، فاروق شافعي، عبد الله هوساوي.

خط الوسط : – أدم ماهي، منصور حمزي، نونو، أنتوليش، أحمد الزين.

خط الهجوم : – برونو دوراتي.

موعد مباراة التعاون وضمك اليوم