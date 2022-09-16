نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التقديم في ساند للعاطلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التقديم في ساند للعاطلين ، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، الكثير من سبل وأنظمة الدعم المختلفة لتنمية القدرات البشرية للمواطنين ودعم الباحثين عن فرص عمل ، ومن ضمن الأنظمة الوجهة للدعم في سبل البحث عن عمل وتأهيل مناسب ، هو نظام ساند لدعم العاطلين عن العمل لحين الحصول علي فرصة عمل مناسبة لهم وفق شروط وضوابط تضعها الوزارة ، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي ، الخطوات اللازمة للتقديم في دعم ساند ، أيضاً سنعرف أهم شروط التسجيل في ساند لدعم العاطلين عن العمل ، ثم فقرة عن طريقة التحقق من أهلية المواطن في استحقاق دعم نظام ساند برقم الهوية.

خطوات وشروط التقديم في ساند للعاطلين

نستعرض لكم أهم شروط برنامج ساند الجديدة كما ذكرتها المؤسسة العامة للتأمينات كالآتي :

يستحق الدعم المواطنين السعوديين الذين فقدوا عملهم فقط.

يحق تقديم علي طلب دعم التعطل للعاملين تحت سن 60 عام.

ثم تحقق مدة عمل سابقة وفق ضوابط الاستحقاق في البرنامج.

أيضاً التحقق من عدم وجود دخل آخر للمشارك أو نشاط خاص قبل الطلب.

عدم ترك العمل بمحض إرادة المتقدم لطلب الدعم.

ويشترط التزام الحاصلين علي الدعن ببرامج التدريب التي وضعتها وزارة التنمية.

ومن البديهي أن يكون طالب الدعم قادر علي القيام بعمل.

يتم صرف الدعم لمدة عام واحد من تاريخ الحصول عليه وحتي حصول المشارك علي عمل مناسب.

طريقة و خطوات التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل

يمكن التسجيل في ساند للعاطلين عن العمل باتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي :

أولاً الدخول علي رابط الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. الضغط علي تسجيل مشترك جديد من أعلي الصفحة. ثم تظهر لك قائمة من ثلاث اختيارات ، عليك اختيار مشترك أو مستفيد. تسجيل بيانات المشترك والتأكد من صحتها. أيضاً الموافقة علي الشروط والأحكام. المتابعة بالضغط علي استكمال التسجيل. سيصلك رسالة علي جوالك بها رقم سري. ثم تضع الرقم السري بالخانة المخصصة والضغط علي تحقق. تتابع بتكوين كلمة سر. تسجل دخول ببريدك وكلمة السر. تدخل لقائمة استحقاق دعم ساند للعاطلين عن العمل. كتابة البيانات وإدخال رقم الحساب البنكي بعد ذلك عليك الضغط على خانة التعديل. ستصلك رسالة تفيد بالأهلية من عدمه مع أسباب الرفض إن كنت غير مؤهل.

خطوات التحقق من أهلية المواطن في استحقاق دعم نظام ساند برقم الهوية

يمكن للمشترك الاستعلام عن استحقاقه للبرنامج برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

تسجيل دخول بالاسم وكلمة المرور.

الضغط علي قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة التحقق من استحقاق ساند التعطل عن العمل.

ثم وضع رقم هوية المشترك ورمز التحقق المرئي.

أخيراً تضغط أيقونة تحقق ، وستصلك رسالة تفيد الأهلية أو اسباب عدم الأهلية.

ويجب الالتزاتم بكافة شروط التسجيل في برنامج ساند.

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