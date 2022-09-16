أمريكا وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التعاون والحوار الاستراتيجى الثنائى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدى باندور فى واشنطن العاصمة قبل اللقاء المرتقب للرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا بالبيت الأبيض فى وقت لاحق من اليوم.

واستعرض الدبلوماسيان - بحسب البيان - أولويات الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا للأسبوع الرفيع المستوى المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن رئيس جنوب إفريقيا يزور الولايات المتحدة، حيث يقول مساعدوه إنه سيضغط خلال محادثات مع بايدن من أجل مزيد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع كذلك أن يزور رامافوزا المملكة المتحدة للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين المقبل.