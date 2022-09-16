واشنطن وسول تبحثان زيادة الاستثمارات فى الطاقة النظيفة لمكافحة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها الكورى الجنوبى تشو هيون دونج لمناقشة التعاون الثنائى بشأن مجموعة واسعة من التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية الملحة.

وأكد الجانبان أهمية التحالف الصارم بين البلدين والتزامهما المشترك بتحقيق نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، كما ناقشا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان وتعزيز التعاون الثلاثى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وتطرق الدبلوماسيان كذلك، بحسب البيان، إلى الجهود الدولية المستمرة لمحاسبة روسيا على تدخلها العسكرى غير المبرر فى أوكرانيا.

وسلطت شيرمان وهيون دونج الضوء على تعاون البلدين فى مجال الصحة العالمية والأمن الغذائى وناقشا سبل توسيع التعاون مع جزر الباسيفيك.

ومن جانبها، ثمنت نائبة وزير الخارجية الأمريكى دور كوريا الجنوبية "الذى لا غنى عنه" كشريك فى مواجهة التحديات الرئيسية للقرن الحادى والعشرين.

وجددت التزام الولايات المتحدة بالعمل من خلال آلية استشارية مع كوريا الجنوبية لتنفيذ قانون خفض التضخم والحفاظ على قنوات مفتوحة للتعامل مع مخاوف سول بشأن بعض أحكام القانون.