نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار ترخيص تخفيضات اليوم الوطني من وزارة التجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب الاحتفال بتلك المناسبة الهامة، أعلنت وزارة التجارة في السعودية، عن إمكانية طلب إصدار ترخيص تخفيضات اليوم الوطني، من خلال الخدمات الإلكترونية والخدمات التي توفرها على موقعها، علما بأن تلك الترخيص سيكون محدد بمدة معينة تزامن الاحتفالات والفاعليات التي ستنطلق ابتهاج بحلول يوم المملكة وعيدها التي تحتفل به من كل عام في 23 سبتمبر، وبالتالي يمكن لأي صاحب متجر أو منشأة ستقدم عروض وتخفيضات في هذه الفترة، التقديم بطلب الحصول على الترخيص.

موعد فتح تقديم ترخيص تخفيضات اليوم الوطني

قالت وزارة التجارة في السعودية على حسابها في تويتر، أنه يمكن التقديم الآن على طلب ترخيص تخفيضات اليوم الوطني، وأن هذا لن يؤثر على رصيد التخفيضات السنوي للمتقدم، فلما بأن فترة موسم تخفيضات اليوم الوطني 92 سيكون من السابع عشر من سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2022، أي لمة 14 يوم فقط، والخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني واتباع خطوات التقديم على تراخيص التخفيضات الموسمية

خطوات طلب ترخيص التخفيضات

يمكن زيارة موقع وزارة التجارة ثم التوجه إلى نظام التخفيضات الإلكتروني وهو من الخدمات التي توفرها الوزارة وإكمال الخطوات:

الدخول على موقع وزارة التجارة

الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني

تسجيل كلمة المرور ورقم الهوية التي تخص حساب التاجر على النظام.

من ليس لدية حساي يمكن تسجيل حسابة من تسجيل جديد

يمكن الدخول عن طريق البيانات التي تخص حسابك في نظام أبشر عبر خدمة النفاذ الوطني

من لوحة النظام الرئيسية يمكن إضافة متاجر من خلال صفحة المتاجر ثم اختيار سلسلة متاجر.

تسجيل بيانات المتجر والشعار ووسائل الاتصال به

اضغط على إضافة متجر

توجه إلى صفحة التخفيضات لاستخراج تصريح تخفيضات موسمية.

طريقة طلب الترخيص كما يلي:

اختيار طلب ترخيص تخفيضات

اختيار نوع المتجر وتعبئة البيانات الرئيسية المطلوبة لطلب التخفيض

التحقق لإصدار الترخيص

تحديد المنتجات التي سيتم عمل التخفيض عليها

عند قبول كل المنتجات يتم إكمال باقي الخطوات للحصول على الترخيص

إدخال فواتير المنتجات التي تم الموافقة عليها

الموافقة علة الشروط والأحكام واستكمال الطلب للدفع

سداد رسوم طلب ترخيص التخفيضات

بعد ذلك يتم إصدار الترخيص بعد التحقق من صحة كل البيانات للمشاركة في العروض الموسمية.