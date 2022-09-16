نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جرير لاب توب وجوالات وأجهزة إلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات جرير لاب توب وجوالات وأجهزة إلكترونية .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الخصومات والعروض التي تقدمها السلاسل التجارية الكبرى والمتاجر وكذلك الشركات فيما بينها من أجل جذب وتفعيل حركة البيع والشراء للمواطنين والتي من خلالها تزيد المبيعات وتدجعل هناك تدفقًا في المبيعات والاستراد والتصدير وغيرها فينتظر الكثير من المواطنين إذا كانوا يريدون شراء جهاز أو كمبيوتر أو جوال أو لاب توب أو أي جهاز إلكتروني العروض التي تنشرها الشركات والتي من أهمها مكتبة جرير والعروض التي يقدمها المتجر الخاص بشركة جير داخل المملكة العربية السعودية ونعرض لكم في السطور التالية أبرز عروضها في شهر سبتمبر 202

خصومات جرير لاب توب وجوالات

ونظرًا للمجموعة الكبيرة من العروض التي تقدمها جرير خلال شهر سبتمبر لعام 2022 .

لكافة المواطنين والفئات داخل المملكة العربية السعودية نذكر أهمها وأكبرها في نسب التخفيض .

Acer Mail Yotter Orion Desktop Gaming computer.

بعد التخفيض سعره 8499 ريال سعودي.

أما ماركة هواوي MatePad T10 Kids Edition بسعر 799 ريال سعودي.

أما لاب توب HP Pavilion 15 بوصة سعره 3799 ريال سعودي.

بينما اللاب توب ماركة MSI Agent Desktop computer gaming بسعر 15499 ريال سعودي.

أما عن هواوي MateBook 16S المحمول كمبيوتر 16 إنش بسعر 6499 ريال سعودي.

وبالنسبة لـ لابتوب 16 بوصة ، هواوي مايت بوك 16s بـ 6999 ريال سعودي.

أما عن لاب توب MSI Infinix 6 PC المخصص للألعاب فسعره 12499 ريال.

أما اللاب توب العصري Huawei MateBook X Pro .

بمقياس 13 بوصة بـ 4999 ريال سعودي.

أما عن HP Pavilion 15-inch اللاب توب الجبار بسعر بعد الخصم 2800 ريال سعودي.

أما لابتوب إتش بي بقياس شاشة 15 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي.

أما عن الكمبيوتر المحمول HP Pavilion بقياس 15 بوصة بـ 3149 ريال سعودي.

وكذلك جهاز المحمول اللوحي سامسونج جالاكسي Z بفئة فولد 2 بمساحة 256 جيجا .

باللون البرونزي فسعره 6199 ريال سعودي.

أما بالنسبة لأبرز الهواتف المحمولة وخصوماتها Samsung Galaxy S21 .

بالذاكرة 256 جيجا بايت فبعد الخصم سعره 2999 ريال سعودي.

أما جهاز الكمبيوتر HP Studio Display Computer Monitor 27 .

فبعد الخصم بـ 8599 ريال سعودي.