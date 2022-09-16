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عمر شويل - جدة كيفية استرجاع حساب فري فاير بعد نسيان كلمة المرور أو حظر الحساب أو ضياع حساب الفيس بوك المرتبط بع التسجيل في لعبة قارينا فري فاير، بالطبع مع استخدام طرق غير شرعية في الحصول علي جواهر فري فاير الذي يعد اهم شي موجود في اللعبة والذي من خلاله يستمر اللاعب طويلا في اللعب، قد يكون عامل رئيسي في إيقاف حسابك أو يتم حظر حسابك، كما قد تجد بعض الأشخاص قد ربط حسابه في لعبة فري فاير بحسابه الشخصي في فيس بوك ونتيجة أمر ما قد يتم تعطيل حسابك في فيس بوك بالتالي يتم إيقاف حسابك في لعبة فري فاير.

كيفية استرجاع حساب فري فاير

تعد اشهر الطرق التي تتم في إيقاف الحسابات هي استخدام الطرق المجهولة والتي تدعي أنها رسمية وشرعية عبر عنوان بارز يملأ الشاشة ولكن للأسف الشديد مع اتباع اللاعب هذه الطريقة يتم ثلاث حالات الأولي أن يتم طلب تسجيل رقم هاتفك في هذه الحالة إذا قمت بذلك يتم سرقة رصيدك في الجوال، الحالة الثانية أن يتم سرقة حسابك في اللعبة عن طريق طلب انك يجب التسجيل في صفحة فيس بوك تكون هذه الصفحة وهمية يتم أنشاؤها لغرض السرقة ليس اكثر من ذلك، أما الحالة الثالثة أن تقوم الشركة بإيقاف حسابك نتيجة تجاوزات حدثت علي حسابك في اللعبة لكل هذه المشاكل حلول ولكن عليك أن تتوخي الحظر جيدا من كل أمر قد يتسبب في شعورك بالحزن ولو للحظات يتم تعطل حسابك فيه، لذا ننبه أن هناك العديد من طرق شحن جواهر فري فاير المجانية.



طريقة استعادة كلمة المرور

لكي تتمكن من استرجاع حسابك في لعبة free fire يجب عليك مراسلة الدعم الفني للعبة فري فاير باتباع الخطوات التالية:



الدخول علي موقع فري فاير. التوجه إلى صفحة الدعم الفني mena.ff.support.garena.com. الضغط علي كلمة “إرسال الطلب”. تحديد أسباب الإيقاف. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. تسجيل البريد الإلكتروني المسجل مسبقا في اللعبة. تسجيل أسباب ضياع حسابك في اللعبة. تقدم التحية لخدمة عملاء فري فاير ثم تذكر انك بحاجة إلي حسابي في فري فاير الذي تم سرقته أو السبب الذي تم ضياعه ثم تحدد الرقم التعريفي وتاريخ إنشاء الحساب.

استرجاع حساب فري فاير عبر ID

الدخول إلى إعدادات لعبة فري فاير.

الضغط على خدمة العملاء.

سيتم تحويلك إلى موقع قارينا ومنه يجب تسجيل الدخول.

الضغك على زر ارسال الطلب.

سجل فى أيقونة الموضوع المشكلة.

حدد الفئة (مشكلة في الحساب).

أكتب فى خانة الوصف (مرحبا نحيط علم سيادتكم أنه قد تم سرقة حسابي فى لعبة قارينا فري فاير، وننه أن هذا هو رقم الأيدي الخاص بي.

في الختام: نوكد أن الدعم الفني للعبة فري فاير يقوم بمراجعة تلك البيانات المرسلة ويقوم بإرجاع حسابك في اللعبة في اقرب وقت وما إذا كانت لديك أي استفسار اكتبه في التعليقات اسفل موضوع كيفية استرجاع حساب فري فاير.