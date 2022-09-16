واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على التهدئة بين أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس - إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على التهدئة بين البلدين فى سبيل تحقيق السلم والازدهار فى المنطقة.

يأتى هذا فى وقت كان قد شهدت فيه اشتباكات مسلحة بين باكو ويريفان أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والجرحى وتبادل للاتهامات بالاستفزاز بين الطرفين.

وفى سياق متصل، رحبت الأمم المتحدة أمس الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان، الأربعاء، بعد تصعيد حاد للأوضاع على الحدود بين البلدين ما بين 12 و 14 سبتمبر الجارى.

وفى جلسة لمجلس الأمن أمس، أعرب ميروسلاف جينكا الأمين العام المساعد لـ أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين لإدارة الشئون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، عن أمل المنظمة الدولية فى احترام وقف إطلاق النار، وحث الطرفين كذلك على الالتزام بالبيان الثلاثى الصادر فى 9 نوفمبر لعام 2020، والسعى لتحقيق سلام طويل الأمد.

وأضاف جينكا أن فرق الأمم المتحدة فى كلا البلدين تحافظ على وجود قنوات مفتوحة مع السلطات، وهى على أهبة الاستعداد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة حسبما تسمح الظروف.

وحذر جينكا من أن زيادة التوترات بين الدولتين تؤدى لزعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتدعو للحاجة لعمل جميع الجهات الفاعلة فى المنطقة وخارجها فى المجتمع الدولى بصورة بناءة للوصول إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الذى طال أمده.