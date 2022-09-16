نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التجارة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.. تعرف على رابط وموعد التقديم والاشتراطات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة التجارة السعودية من خلال موقعها الإليكتروني عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، حيث تضمنت نحو 58 وظيفة شاغرة في تخصصات إدارية وقانونية وتقنية وهندسية ومالية وغيرها من التخصصات.

وقد أعلنت الوزارة أن التقديم للوظائف سيتم بشكل إليكترونيا، خلال الأيام القادمة وذلك من خلال منصة جدارة، حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي الوظائف المطلوبة 58 وظيفة، موزعة على الدرجات التالية ” وظيفتين للمرتبة الخامسة – 42 وظيفة بالمرتبة السادسة – 6 وظائف بالمرتبة السابعة – 8 وظائف بالمرتبة الثامنة، ونتابع الآن ن خلال موقع ثقفنى تقديم كافة الاشتراطات والتخصصات المطلوبة وموعد ورابط التقديم للوظائف كما يلي:-

وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

أوضحت وزارة التجارة من خلال بان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كافة الوظائف المطلوبة للذكور والإناث، وهي كالتالي:-

باحث قانوني مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

أخصائي إدارة مشاريع مساعد.

مراقب تجاري.

باحث قانوني مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

محاسب مساعد.

المرجعي.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

أخصائي أمن معلومات.

أخصائي تقنية معلومات.

أخصائي ذكاء أعمال.

مطور برامج.

أخصائي تقنية معلومات مساعد.

محلل نظم. فني دعم.

باحث اقتصادي مساعد.

محاسب مساعد.

أخصائي علاقات عامة.

باحث تطوير إداري.

مأمور علاقات عامة.

أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

باحث تطوير إداري مساعد.

مهندس معماري.

باحث تجاري.

مهندس مدني.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية

قد أعلنت وزارة التجارة عن وظائف شاغرة للحاصلين والحاصلات على إحدى الدرجات العلمية في التخصصات المطلوبة، كما حددت عدة اشتراطات خاصة بالقبول بالوظائف المعلنة بالوزارة، وهي كالتالي:-

ألا يقل السن عن 21 عام.

يشترط الحصول على الدرجة العلمية المناسبة في أحد التخصصات المطلوبة.

في حالة الحصول على المؤهل من الخارج، يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم.

أن يكون المتقدم خريجي عام 2018 فيما أعلى.

الأفضلية لمن لديهم أعلى معدل من 50% فأكثر.

اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، والترشيح للحاصل على أعلى نقاط.

ترشيح الأعلى معدل، وعند التساوي مع آخر، الأفضلية لحديثي التخرج.

موعد ورابط التقديم في وظائف وزارة التجارة السعودية

أعلنت وزارة التجارة عن موعد التسجيل في الوظائف المطلوبة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 صفر 1444 هـ، الموافق 21 سبتمبر 2022، ويستمر تلقى الطلبات حتى يوم 28 صفر 1444هـ، الموافق 25 سبتمبر 2022، على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة بالرابط التالي ” وظائف وزارة التجارة 1444” .

كيفية التقديم على وظائف وزارة التجارة 1444

أوضحت وزارة التجارة أن التقديم للوظائف المطلوبة يتم إليكترونيا، عبر منصة جدارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى منصة جدارة.

إدخال البيانات المطلوبة، وفي حالة التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على أيقونة التقديم.

تحديد الدخول إلى وظائف الإعلان من خلال التأشير على المربع المخصص لذلك.

اختيار الوظيفة الراغب في التقدم إليها، ثم حفظ الطلب.

وستعلن وزارة التجارة السعودية أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإليكتروني.