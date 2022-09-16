نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير apple iPhone 12 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا والذي يتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا الجديدة التي تلبي رغبات مستخدمي الهواتف الذكية، يعد هاتف أيفون برو ماكس الأعلى سعرا ضمن السلسلة الجديدة من هواتف أيفون 12 حيث يعمل الهاتف بأحدث أنظمة التشغيل الجديدة iOS v14.0 كما يعمل الهاتف بأحدث أنظمة المعالجات والتي تقوم بتسريع عمليات المعالجة وتأتي أيضاً من أهم خصائص الجهاز البطارية التي يتم شحنها بسرعة كبيرة والكاميرات ذات الجودة العالية والمظهر الأنيق للجهاز، ولكن ابرز العيوب التي تجدها في هذا الجوال هو ارتفاع وزن الهاتف بعض الشئ عن الاصدارات الاخري لهواتف ابل، لذا نقوم من خلال هذا المقال توضيح كل جزء من أجزاء الجهاز بالتفصيل الدقيق الذي يجعلك تقبل على شراء هاتف أيفون 12 برو ماكس من عدمه، وذلك عبر موقعكم ثقفني.

سعر ومواصفات ابل ايفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max

يعتبر الكثيرون في مجال الهواتف الذكية هاتف apple iPhone 12 pro max خيال فى مجال التطوير نظراً إلى القيمة العالية التي يتمتع بها الجهاز الجديد والمظهر الأنيق الجذاب الذي يميز به الجهاز بالمقارنة بغيره إضافة على ذلك المواصفات الفنية للجهاز، في البداية نستعرض لكم بعض صور الجهاز الجديد iPhone 12 pro max في التالي.

بعض أن استعرضنا لكم بعض صور هاتف iPhone 12 pro max نقوم الآن بشرح مواصفات الهاتف.

مواصفات apple iPhone 12 pro max

الشاشة: تأتي شاشة ابل أيفون 12 برو ماكس بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1284*2778 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: سداسي النواة بدقة تصنيع 5مم من مجموعة من الشرائح apple a14.

الشحن: يعمل الهاتف بنظام الشحن اللاسلكي بسرعة فائقة حيث يمكنك شحن الهاتف فى اقل من 30 دقيقة بقوة شحن 18 واط.

الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة F2/2.

الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف أيفون 12 برو ماكس بأربع كاميرات خلفية الأولي تستخدم لالتقاط الصور العريضة بفتحة عدسة f:1/6 ودقة 12 ميجا بكسل، والثانية بفتحة عدسة f2/2 وبنفس دقة الكاميرا الأولي أما الثالثة تأتي بدقة تستخدم لزوايا التصوير الواسع الذي يتجاوز 120 درجة، كما تجد فى الكاميرا الرابعة التصوير إلى الأعماق بصورة ممتازة.

البطارية: سعة البطارية كبيرة 3300 مللي أمبير فى الساعة.

مميزات آبل ايفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max

يتميز الهاتف السحري من هواتف ابل بعدة مزايا جديدة جاءت كالتالي:

هاتف apple iPhone 12 pro max يقوم الماء والغبار. إمكانية الوصول صور ثلاثية الأبعاد. معالج أيفون 12 برو ماكس قوي للغاية يمكنك تحميل جميع الألعاب الثقيلة دون حدوث أي تهنيج للجهاز. تصميم الهاتف من الاستنليس الذي لا يصدا. يدعم خاصية البصمة السريعة tof 3d. دقة ألوان الشاشة ممتازة للغاية.

يمكنك الآن التعرف على العيوب من خلال رابط عيوب iPhone 12 pro max الذي تم ملاحظتها خلال عرض المواصفات.

سعر ابل أيفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max وسعر أيفون برو

يتوفر ابل أيفون 12 برو ماكس apple iPhone 12 pro max في الأسواق باللون الذهبي والفضي والأزرق بأسعار مرتفعة بعض الشي نظرا إلى الإمكانيات والتصميمات المتميزة للهاتف وجاءت الأسعار لهاتف أيفون برو ماكس وايفون برو كالتالي:

سعر الهاتف في السعودية 5300 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 5300 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في مصر 128 ألف جنية مصري.

سعر الهاتف العالمي آيفون 12 ميني يوازي تقريباً 699 دولار.

سعر الهاتف العالمي أيفون 12 يوازي تقريباً 799 دولار.

سعر الهاتف العالمي أيفون 12 برو يوازي تقريباً 999 دولار.

سعر الهاتف العالمي آيفون 12 برو ماكس يوازي تقريباً 10999 دولار.

سعر الهاتف فى الكويت أيفون 12 برو يوازي تقريباً 351 دينار.

أهم عيوب آيفون 12 برو ماكس

نذكر لكم أهم 5 عيوب للهاتف الجديد آيفون 12 برو ماكس والتي جاءت كالتالي:

وزن الهاتف يعد ثقيل نسبياً. شريحة esim غير متوافرة بكثرة. حجم البطارية قليل نسبياً مقارنة بالاصدارات الأخري. قدرة الشحن 20 واط منخفضه برقم توافر إمكانية الشحن السريع. لا يأتي مع الهاتف سماعات الأذن. سعر الهاتف مرتفع بعض الشي، ولكن مع اصدار IPHONE 13 متوقع انخافض سعر الهاتف بصورة كبيرة.

مواصفات هاتف أيفون 12 منيي

تعد أبرز خصائص هاتف ايفون 12 ميني التالى:

الذاكرة الخارجية 256 جيجا بايب ويوجد إصدار اخر 128 جيجا بايب.

الكاميرا الخلفية: الأولي والثانية 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

الشاشة تأتي بجم 5.5 بوصة.

نظام التشغيل اند رويد 14.

البطارية: تأتي بسعة 2227 مللي أمبير.

الذاكرة العشوائية: تأتي 4 جيجا بايت.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم مقامة الماء حتى 6 امتار تحت الماء ولمدة 30 دقيقة.

يدعم الشحن اللاسلكي.

محتويات علبة هاتف ايفون 12 برو ماكس

يحتوي الهاتف الجديد من شركة ابل iphone 12 pro max على كابل USB وكتيب صغير موضح فيه الية التعامل مع الجوال بالاضافة الي ابرة لفتح مكان خط الاتصال وشاحن قوي، حيث يتوفر من الجوال العديد من الالوان ابرزهم الازرق والذهبي والفضي والرمادي، ونذكركم برابط مواصفات وسعر آيفون 14 برو ماكس.

إلى هنا وصلنا معكم للختام، نتمني أن نكون قد تمكنا من شرح مواصفات وسعر هاتف آبل ايفون 12 برو ماكس خيال فى مجال التطوير apple iPhone 12 pro max.

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