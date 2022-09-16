وزير الدفاع الروسى يلتقى مع مسؤول عسكرى أرمينى بارز

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء أمس الخميس - إن الجانبين ناقشا الوضع الحالى فى المنطقة، وفى المناطق التى تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية مهامها فى إقليم قره باغ.

كما بحث الجانبان التطورات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - لدى وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف - إنه ينبغى أن يخسر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هذه الحرب ويحاسب على أفعاله.

وأضافت دير لاين - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء أمس - أن الكثير تغير بأوكرانيا، وهى الآن مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبى، موضحة أنه "لا يمكن - أبدا - أن نجارى التضحية التى يبذلها الأوكرانيون، لكن ما نستطيع قوله هو إنكم ستجدون الأوروبيين إلى جانبكم طالما اقتضت الضرورة".