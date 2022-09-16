العالم اليوم - تفاصيل يوم دفن الملكة إليزابيث.. أين وكيف؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 07:21 صباحاً - توارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى، الاثنين المقبل، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (18:30 ت غ) خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحا في العاصمة على ما أعلن القصر الخميس.

ومساء الجمعة عند الساعة 18:30 ت غ يلتقي أبناء الملكة ومن بينهم الملك تشارلز الثالث حول نعشها المسجى في قصر ويستمنستر في لندن حتى موعد جنازة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما في اسكتلندا. تفاصيل الجنازة الرسمية تقام الجنازة الرسمية وهي الأولى منذ وفاة وينستون تشرشل عام 1965 عند الساعة العاشرة ت غ، الاثنين المقبل، في كاتدرائية ويستمنستر بحضور أكثر من ألفي مدعو بينهم مئات من قادة الدول الأجانب وأفراد من العائلات الملكية.

بعد مراسم الجنازة ينقل النعش على عربة مدفع في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى قوس ولينغتون الواقع في هايد بارك كورنر حيث ينقل إلى سيارة.

عند الوصول إلى ويندسور سينقل النعش إلى كنيسة سانت جورج مرورا بممر "لونغ ووك" الرائع المؤدي إلى قصر ويندسور قبل مراسم ينقلها التلفزيون.

تقام صلاة عند الساعة 15:00 ت غ في الكنيسة بحضور أكثر من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات. أين ستدفن الملكة؟ سيرقد نعش الملكة في كنيسة الملك جورج السادس الملاصقة للكنيسة الرئيسية حيث دفن والدها ووالدتها فضلا عن رماد شقيقتها الأميرة مارغريت.

يقيم تشارلز الثالث مراسم استقبال الأحد لقادة الدول الأجانب.

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