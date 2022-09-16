العالم اليوم - زيلينسكي يتحدث عن "أهم سلاح" لأوكرانيا.. مطلوب من إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يتحدث عن "أهم سلاح" لأوكرانيا.. مطلوب من إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 07:21 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.

أسلحة ألمانية

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستمدّ أوكرانيا "قريبا جدا" بآليات مدرّعة لكنّها لن تزوّدها في المرحلة الراهنة دبابات قتالية تطالب بها كييف.

وقالت الوزيرة كريستين لامبريخت إن "النجاحات التي تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها في الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة".

وتابعت الوزيرة إن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".

وأعلنت الوزيرة إرسال منظومتين جديدتين من راجمات إطلاق الصواريخ "مارس 2" و200 صاروخ. كما ستتلقى أوكرانيا 50 آلية نقل لمختلف المسارات من نوع دينغو.

ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات قتالية من نوع ليوبارد 2، على الرغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.

وتعتمد ألمانيا نظام تسليم دائريا ستتسلّم بموجبه اليونان مدرّعات من نوع ماردر، تطالب كييف أيضا بتسلّمها، على أن تسلّم أثينا أوكرانيا "قريبا جدا"، وفق لامبريخت، مدرّعات أقدم طرازا.

وقالت لامبريخت "من المهم بالنسبة إلي توضيح أن هذه الإمدادات لن تُضعف الجيش الألماني".