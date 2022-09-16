نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب الدبلومات الفنية والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، يتابع عدد كبير من الطلبة والطالبات خلال تلك الآونة أهم الأخبار حول تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث تعد تلك الفترة هي الأهم والتي يترقب فيها الطلبة والطالبات أبرز المعلومات الخاصة بالتنسيق، وبدء مرحلة التسجيل للرغبات، والتي ستكون إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية التي تتبع الموقع الخاص بالتنسيق، ولكن لا بد وأن تتوفر مجموعة من الاشتراطات الأساسية والقواعد، والتي ينبغي على مختلف الطلبة والطالبات أن يكونوا على قدر عالي من الالتزام بها وبكل التعليمات التي تتعلق بالتقديم بمكتب التنسيق.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ارتفعت المعدلات البحثية التي تتعلق برغبة الطلبة والطالبات من خريجي الدبلومات الفنية في أن يتعرفوا على المرحلة التي ستكون فيها بداية تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وبالفعل كانت البداية للتسجيل اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 2022 م، ويستطيع مختلف الطلاب الدخول عبر رابط المنصة الرسمية التي تتبع مكتب التنسيق، ثم بدء تسجيل عدد الرغبات المحدد لهم، وذلك بعد أن يتم إدخال كل البيانات التي يجب تسكينها بالخانات المخصصة.
طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022
يستطيع جموع الطلبة والطالبات اتباع ما يلي من الخطوات القادمة:
- الدخول للموقع الخاص بمكتب التنسيق.
- بعد ذلك يجري الطالب خطوة تسجيل الدخول بكتابة اسمه، وكلمة المرور.
- يحدد الطالب المؤهل الذي حصل عليه، سواء المؤهل الفني المتوسط تبعا لنظام الخمس، أو الثلاث سنوات.
- يجب أن يقوم الطالب بتحديد تخصصه سواء التجاري، أو الزرعي، أو المؤهل الصناعي.
- يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
يدرج الرقم السري بالخانة المتوفرة.
- ثم يظهر أمام الطالب بعد ذلك البيان التأكيدي باسمه الثلاثي وبرقم الجلوس الخاص به، ومن ثم حال ظهوره يقم الطالب بالنقر على الزر نعم.
- ثم بعد ذلك يستطيع الطالب أن يبدأ في تسجيل الرغبات بالدخول على الصفحة الإلكترونية التالية لبدء تدوين الرغبات كيفما يرتبها الطالب.
- ثم بعد إتمام ملأ الرغبات يقوم الطالب بنقر زر تأكيدها، وذلك عقب التأكد منها ومراجعتها.
- لابد وأن يقوم الطالب بالاحتفاظ برقمه السري وذلك في حال أراد تعديل الرغبات.
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