نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاني رموز شعار دولة قطر الجديد 2022 وسبب تغيير الشعار القطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعار دولة قطر الجديد 2022 ومعاني رموزه وما هو معنى هذا الشعار الجديد والسبب الرئيسي في تغيير الشعار القديم والذي قد تم تغييره في احتفالية كبرى أقيمت بدولة قطر وتحديدًا المتحف القطري الوطني وقد شرف الحفل بالحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير خارجيتها سمو الشيخ خالد بن عبد العزيز ، وفيما يلي على ثقفني تضيح كل ما يخص الشعار الجديد لقطر بالتفصيل.

سبب تغيير شعار دولة قطر

لقد قامت دوْلة قَطر بتغيير الشعار الوطني لها وذلك في إطار رؤية الدولة لسنة 2030م ويعتبر الشِّعار الجَديد معلم تاريخي ومصدر فخر واعتزاز للشعب القطري أجمع ، وذلك بعد أن أصبحت هذه الدولة القطرية وجهة مشرفة في العالم العربي بِرُمَّته ، ولقد أصبح لدى الدولة عندها استراتيجية متعددة الأطراف وأصبحت وجهة العالم بأسره بعد اختيارها لاستضافة العديد من الفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022 وغيره من الأحداث المهمة، ومن هنا؛ تم تعيين هذا الشِّعار الجَديد ؛ كما يجسد الشعار الجديد تاريخ الدَّولة الثقافي والفكري وذلك وفق ما أقره مكتب الاتصال الحكومي القطري بعد قيام الدولة بالاعتماد على أمهر الخبراء القطريين الذين كانوا هم القائمين على رفع شأنها في الفترة الأخيرة وعملوا على تصميم الشّعار الجديد بصورة مشرفة للدولة قيادة وشعبا.

معاني رموز شعار دولة قطر الجديد 2022

من اهم الأهداف التي يرنو إليها الشّعار الوطني الجديد الخاص بدوْلة قطَر أنه يبشر بمستقبل مزدهر وباهر للدّولة ويعمل على تنشيط الكثير من العناصر الهامة في المستقبل القطَري ، وتأتي معاني رموز هذا الشّعار على النحو التالي: