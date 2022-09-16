نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والقاهرة و العكس على مختلف شركات الطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والقاهرة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها داخل محركات البحث، نظرًا لكثرة الرحلات الجوية ما بين تلك المدينتين، فعلى حسب كل شركة يختلف سعر التذكرة وهذا ما سنقوم بإيضاحه بالتفصيل داخل هذا المقال.

أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والقاهرة

إليكم قائمة أسعار تذاكر السفر ما بين أبو ظبي والقاهرة عبر شركات الطيران الإماراتية، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

عبر الخطوط الملكية الأردنية يصل سعر تذكرة ما بين أبو ظبي والقاهرة إلى حوالي 600 درهم إماراتي.

ومن خلال شركة طيران الخليج الإماراتية يصل سعر تذكرة ما بين أبو ظبي والقاهرة إلى حوالي 748 درهم إماراتي.

أيضا وعبر الخطوط الجوية القطرية يصل سعر تذكرة طيران ما بين مطار أبو ظبي ومطار القاهرة إلى حوالي 1137 درهم إماراتي.

بينما نجد سعر التذكرة عبر الخطوط الجوية السعودية يصل إلى حوالي 1283 درهم إماراتي.

وعبر شركة طيران الإمارات يصل سعر تذكرة سفر ما بين أبو ظبي والقاهرة إلى حوالي 1283 درهم إماراتي.

ومن خلال شركة مصر للطيران يصل سعر تذكرة سفر ما بين أبو ظبي والقاهرة إلى حوالي 1988 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر السفر بين القاهرة وأبو ظبي

إليكم قائمة أسعار تذاكر السفر ما بين مطار القاهرة وأبو ظبي عبر شركات الطيران المصرية بالصورة التالية:

عبر الخطوط السعودية يصل سعر تذكرة السفر ما بين القاهرة وأبو ظبي إلى حوالي 2752 جنيه مصري.

بينما عبر الخطوط القطرية يقدر سعر تذكرة السفر ما بين القاهرة وأبو ظبي بحوالي 5874 جنيه.

وعبر شركة اتحاد الطيران يقدر سعر التذكر بحوالي 3305 جنيه مصري.

ومن خلال شركة مصر للطيران يقدر سعر تذكرة السفر ما بين القاهرة وأبو ظبي بحوالي 3203 جنيه مصري للسياحة التشجيعية، لكن سعرها يختلف في حالة إن كانت سياحة مخفضة فيقدر بحوالي 3843 جنيه.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كافة أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والقاهرة والعكس، فهناك أسعار مميزة لتذاكر السفر ومناسبة للجميع بصورة كبيرة، لكن الأسعار تختلف على حسب كل شركة طيران.