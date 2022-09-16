بابا الفاتيكان: توريد السلاح لـ أوكرانيا أمر مقبول

جدة - نرمين السيد - وأوضح البابا فرانسيس، فى تصريحات صحفية خلال رحلة عودته من كازاخستان حسبما نقلت شبكة سى.إن.إن الأمريكية الخميس، أن "الدفاع عن النفس ليس فقط شرعياً، بل إنه تعبير عن الحب للبلد الذى ينتمى إليه الشخص".

وأضاف البابا أن بيع السلاح إلى أوكرانيا "قرار سياسى، يمكنه أن يكون مقبولاً أخلاقياً، إذا ما تم تنفيذه بشكل أخلاقى".

وشدد البابا فى الوقت نفسه على أنه "من غير الأخلاقى إذا تم تنفيذ هذا القرار بنية إثارة المزيد من الحرب، أو بيع السلاح، أو التخلص من أسلحة لم تعد هنالك حاجة لها".